Deze banken passen hun tarieven begin 2022 aan

Banken zijn verplicht om tariefwijzigingen vooraf te melden aan hun cliënten. Dat moet minstens twee maanden voor de effectieve wijziging gebeuren. De banken hierna hebben in oktober hun cliënten al op de hoogte gebracht van tariefwijzigingen, waardoor de aanpassingen op 1 januari 2022 ingaan. De andere ondervraagde banken gaven aan voorlopig geen aanpassingen door te voeren, al sluiten ze niet uit dat dit later in 2022 nog kan gebeuren.

AXA Bank

Bij AXA Bank stijgt de prijs van een extra kaartlezer van 15 naar 25 euro. Ook de kosten voor het verzenden van rekeningafschriften zullen toenemen. Ze zullen afhangen van de gewenste frequentie van verzending. De jaarlijkse vergoeding voor papieren rekeningafschriften die in het bankkantoor beschikbaar zijn, wordt verhoogd van 50 naar 75 euro voor zichtrekeningen en van 25 naar 50 euro voor spaarrekeningen. De dienst wordt vandaag nog amper gebruikt en zal op 1 januari 2023 worden afgeschaft.

Banx

Hoewel de neobank Banx, die door Proximus en Belfius werd opgericht, nog maar twee maanden bestaat, plant ze nu al tariefaanpassingen voor 2022. Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan geldopnames in de SEPA-zone, het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied. Vanaf 1 januari 2022 zullen ‘Banx Essential’-klanten recht hebben op twee gratis geldopnames per maand. Extra opvragingen kosten dan 50 cent per opvraging, ook al gebeuren ze aan een geldautomaat van het Belfius-netwerk of aan een neutrale geldautomaat van Bancontact.

BNP Paribas Fortis

Deze bank voert prijsverhogingen door voor enkele pakketten van zichtrekeningen. Voor een gewone zichtrekening stijgt het tarief van 1,75 naar 2 euro per maand. Ook het Premium Pack wordt duurder: van 7 naar 7,5 euro per maand. Binnen het Premium Pack kunt u tot drie rekeningen onderbrengen. Per rekening hebt u recht op een debetkaart per persoon. In het Pack zitten ook twaalf manuele transacties inbegrepen. De bank biedt haar cliënten wel de mogelijkheid om (een deel van) de maandelijkse kosten van het Premium Pack te recupereren. Hoe meer voorwaarden er voldaan zijn, hoe meer er wordt terugbetaald.

Ten slotte stijgt ook het tarief van de gewone zichtrekening voor professionelen van 5,25 naar 6 euro per kwartaal. En wie voor het Flex Pro Pack kiest, zal voortaan 7,26 euro (inclusief btw) moeten neertellen voor geweigerde transacties wegens onvoldoende saldo op de rekening. De bank helpt u wel om geweigerde transacties te voorkomen door eerst een melding te sturen via de Easy Banking App en via mail.

Bpost Bank

De maandelijkse kosten voor de zichtrekening van b.comfort worden verhoogd van 4,25 naar 4,50 euro. Voor de Postchequerekening stijgt de jaarlijkse bijdrage van 24 naar 28 euro. Voor rekeningafschriften zult u voortaan 1,80 euro per enveloppe moeten betalen, tegenover 1,70 euro vandaag.

Crelan

Crelan voert geen wijzigingen door bij de pakketten Performance, Performance for One, Excellence en Business Plus. Maar voor het Crelan Economy Pack (Plus) stijgt de maandelijkse bijdrage van 4 naar 4,5 euro. Voor coöperatieve aandeelhouders klimt de bijdrage naar 3,5 euro per maand. Ook het Crelan Business Pack kost voortaan maandelijks 4,5 euro. Bij beide rekeningen wordt één vervanging van een verloren of gestolen debetkaart wel gratis. Wie niet voor een packformule koos, ziet de jaarlijkse bijdrage voor een zichtrekening toenemen van 36 naar 42 euro.

Crelan verhoogt ook de dossierkosten voor de aanvraag van een hypothecair krediet van 475 naar 500 euro. Het openen van een herfinancieringsdossier, een modaliteitenwijziging aan een bestaand dossier of een transfer van een hypotheek kost vanaf januari 250 euro in plaats van 237,5 euro.

Ten slotte wijzigt Crelan ook de tarieven van zijn effectenrekeningen. De jaarlijkse beheerskosten van 15 euro verdwijnen, maar in plaats daarvan verhoogt het bewaarloon. Voor obligaties, staatsbons en externe kasbons stijgt het tarief van 0,1210 procent naar 0,1452 procent. Voor externe beleggingsfondsen verdubbelt het zelfs: van 0,1210 procent naar 0,2420 procent. Voor aandelen blijft het bewaarloon op 0,2420 procent. Er geldt wel een minimum- en maximumbedrag per effect: minimaal 4,84 euro en maximaal 60,5 euro. Voor huisproducten of discretionaire portefeuilles is er geen bewaarloon.

Deutsche Bank

Deutsche Bank voert een tariefwijziging door voor haar DB Account Pack: het tarief stijgt van 4 euro per maand naar 5,3 euro. Het Pack blijft wel gratis voor cliënten met meer dan 50.000 euro onder beheer bij Deutsche Bank en voor wie een ‘DB Personal’- of ‘Private Banking’-contract heeft.

Europabank

Bij deze bank komen er geen tariefwijzigingen voor de zichtrekeningen. Wel past Europabank de prijzen aan van twee specifieke diensten. Bij de afgifte van munten geldt voortaan een tarief van 0,0040 euro per muntstuk in plaats van 0,0035 euro. De minimale kostprijs ligt op 4 euro.

Ook stijgen de kosten voor wie een tweede debetkaart aanvraagt naar 10 euro per duplicaat. De wijzigingen zullen niet op 1 januari ingaan, maar later op het jaar. De bank zal daarover nog communiceren.

Fintro

Bij Fintro worden de zichtrekeningen duurder. Een gewone zichtrekening kost voortaan 2 euro per maand in plaats van 1,75 euro. Het tarief van het Blue Pack, waarin tot drie rekeningen en één kredietkaart zijn inbegrepen, stijgt van 3 euro per maand naar 3,5 euro. En het tarief voor de ‘Blue Sky’-rekening, die twee kredietkaarten en een onbeperkt aantal manuele verrichtingen omvat, stijgt van 6 naar 7 euro.

Ook de ‘Go Life’-rekening, de gratis betaalrekening voor jongeren, wordt aangepast. Go Life is vandaag gratis tot de leeftijd van dertig, maar die grens wordt verlaagd naar 27 jaar. Dat betekent dat jongeren vanaf de leeftijd van 28 overstappen naar een betalend Blue Pack. Wie vandaag tussen 27 en 31 jaar is, zal het Blue Pack gratis krijgen tot die 31 jaar is.

ING

ING zal van zijn Groene Rekening een universele bankdienst maken (zie hiernaast). Dat betekent dat de dienstverlening binnen deze rekening wordt uitgebreid tot de minimale vereisten van de universele bankdienst. Voortaan zijn zestig manuele debetverrichtingen per jaar inbegrepen in het pakket (in plaats van twaalf). Vanaf de 61ste manuele verrichting wordt een kostprijs van 1 euro in rekening gebracht per standaardoverschrijving in euro (SEPA) op papier, per overschrijving in euro (SEPA) aan het loket en per geldopname in euro aan het loket van een bank in de SEPA-zone.