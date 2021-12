Dit verandert voor uw vastgoed in 2022

Gezinswoning kopen wordt goedkoper

Wie een woning koopt in Vlaanderen, moet vanaf 1 januari 2022 rekening houden met nieuwe belastingtarieven. Voor starters daalt de registratiebelasting van 6 naar 3 procent. Bouwers en kopers van een tweede verblijf zijn echter slechter af. Op de aankoop van bouwgrond en een investeringspand of tweede verblijf zal u voortaan 12 procent registratiebelasting (in plaats van 10%) moeten betalen.

Nieuwe belastingregels voor buitenlands vastgoed

Vanaf 2022 wordt uw woning in Frankrijk, Italië of waar dan ook op dezelfde manier belast als vastgoed in België. Dat betekent dat u in uw belastingaangifte niet langer de huur(waarde) zult moeten aangeven, maar een kadastraal inkomen. Wat moet u hierover weten?

Verplichte schatting bij hypothecaire lening

Niet de aankoopprijs, maar de geschatte waarde van een woning zal vanaf 2022 als basis dienen voor het toekennen van een woonkrediet. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.

Volgens de richtlijn moeten banken bij het toekennen van een hypothecaire lening voortaan werken met een objectief schattingsverslag. De schatting kan door zowel een interne als een externe specialist gebeuren, op basis van een bezoek op die plek of door gebruik te maken van geavanceerde statistische modellen.

Wij deden een rondvraag bij enkele banken om te zien op welke manier zij die schattingen zullen aanpakken:

Belfius verwacht te zullen werken met een hybride systeem: een combinatie van een bezoek op de plek zelf en statistische modellen, en dat op basis van enkele risicofactoren. ‘Als er toch een bezoek ter plaatse nodig is, zijn de kosten voor de bank, zoals dat nu ook al het geval is’, aldus woordvoerster Ulrike Pommée.

ING werkt aan een systeem waarbij een schatting op afstand kan gebeuren. Het zou eind dit jaar operationeel moeten worden. Nu gebeuren de schattingen fysiek, tegen een vaste kostprijs van 200 euro. ‘We zullen in de toekomst nog met experts ter plaatse werken, afhankelijk van een aantal criteria’, aldus woordvoerster Julie Kerremans.

Vanaf 1 januari 2022 is een schatting verplicht voor elk dossier.

Marktleider BNP Paribas Fortis onderzoekt nog verschillende pistes, zo laat woordvoerder Valéry Halloy weten.

Ook KBC kiest voor een combinatie van statistische modellen en interne en externe schatters. De kostprijs van een schatting ter plekke hangt af van de intrinsieke waarde van het pand. Voor een eengezinswoning schommelt de prijs tussen 225 en 675 euro (of meer, als de waarde van het pand de grens van 2 miljoen euro overschrijdt.)

Idem bij Crelan.

Beobank zal op basis van wat de klant over het pand vertelt, uitmaken of een bezoek op de plek zelf wel of niet nodig is om een schatting te kunnen maken.

Axa Bank test nieuwe oplossingen uit die gebaseerd zijn op statistische modellen, zodat een bezoek ter plaatse niet nodig is.

Langer sloop en heropbouw tegen 6% btw?

Eind 2022 loopt in principe de tijdelijke maatregel af waarbij u een woning koopt en ze achtereenvolgens sloopt en heropbouwt tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Vlaanderen wil dat besluit echter graag verlengd zien, omdat het past in het nieuwe klimaatplan dat in november werd bekendgemaakt.

Een van de principes is dat wie een energieverslindende woning koopt, die vanaf 2023 verplicht moet renoveren. Maar sommige huizen zijn in zo’n slechte staat dat het voordeliger is om ze te slopen en ze daarna weer op te bouwen.

Het is niet logisch dat het btw-tarief voor sloop en heropbouw slechts tijdelijk verlaagd is.

Zo’n heropgebouwde woning wordt als een nieuwbouw gezien. Dus moet u op de constructiewerken btw betalen. In principe is dat 21 procent, maar voor sloop en heropbouw is dat tarief dit jaar tijdelijk verlaagd naar 6 procent. Eind 2022 loopt de gunstmaatregel af. Dat is niet logisch, vinden de Vlaamse ministers Matthias Diependaele (Wonen, N-VA) en Zuhal Demir (Energie, N-VA).

Btw is echter een federale materie, vandaar dat de twee Vlaamse excellenties de federale overheid hebben gevraagd om de maatregel te verlengen. De weg is alleszins vrij, want van Europa kreeg ons land groen licht om de btw op sloop en heropbouw langer op 6 procent te houden.

Renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen

Op 1 januari 2022 wordt van start gegaan met de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen - of delen van het gebouw - die van eigenaar veranderen.

Binnen vijf jaar na de overdracht zal het gebouw aan specifieke energienormen moeten voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om minimale eisen in verband met dakisolatie, beglazing en koelinstallaties. Voor gebouwen die in hun totaliteit werden verkocht, geldt bovendien de vereiste dat minstens een energielabel C behaald moet worden. Ook moeten niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien.

Recent epc nodig bij verkoop woning

Vanaf 1 januari 2022 mogen bij de verkoop van een woning alleen nog energieprestatiecertificaten (epc) worden gebruikt die zijn opgemaakt sinds 1 januari 2019. Voor de datum van verkoop wordt gekeken naar de notariële akte, niet naar het compromis. Een compromis dat in 2021 werd getekend, maar waarvan de notariële akte in 2022 werd verleden, valt dus onder de nieuwe regel.

De aanpassing is een gevolg van de grondige vernieuwing die het epc in 2019 onderging. Aan het nieuwe epc hangen sinds 2021 ook twee belangrijke financiële voordelen vast:

De epc-labelpremie wordt toegekend als uw woning een beter energielabel behaalt na een grondige energetische renovatie. Wie zijn woning renoveert van label E of F naar minstens C kan een premie krijgen.

Bovendien is er het renteloze renovatiekrediet, verbonden aan een epc-peil dat na 2019 werd bepaald: wie zijn woning renoveert van label E of F naar minstens C maakt aanspraak op een renteloze lening. Vanaf 1 januari 2023 verlaagt die drempel nog en volstaat een renovatie tot D om een renteloze lening te kunnen krijgen.

Epc voor gemeenschappelijke delen in flatgebouw

Voor elk appartementsgebouw met minstens twee appartementen moet ook een epc van de gemeenschappelijke delen worden opgesteld. Omdat door de coronamaatregelen de bezoeken van een epc-deskundige vertraging oplopen, stelde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir de timing bij.

Voor gebouwen met minstens 15 wooneenheden blijft de deadline 1 januari 2022.

Zijn er 5 tot en met 14 wooneenheden, dan verschuift de deadline naar 1 januari 2023.

Bij 2 tot en met 4 wooneenheden verschuift de deadline naar 1 januari 2024.

Boete voor wie nog nieuwe stookolieketel plaatst

Vanaf januari 2022 mogen er in Vlaanderen geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst. Dat verbod is een belofte uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Vlaams regeerakkoord. Een ketel mag ook niet langer volledig worden vervangen, tenzij er in de straat geen aardgasnet is.

3.000 euro Wie toch nog een nieuwe stookolieketel plaatst, riskeert minimaal 3.000 euro boete.

Een stookolieketel herstellen mag wel nog. Als de brander of regelaar stuk is, mag die worden vervangen. Maar als het ketellichaam het begeeft, zult u toch moeten overstappen op een andere vorm van verwarming.

Omdat veel installateurs er door leveringsproblemen niet in slagen de al bestelde stookolieketels vóór het jaareinde te leveren, zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap tot 1 april 2022 geen boetes uitschrijven. Wie daarna toch nog een nieuwe stookolieketel zet, riskeert minimaal 3.000 euro boete.

Brussel voegt renovatiepremies samen

De Brusselse regering heeft enkele renovatiepremies samengevoegd. Concreet gaan de energiepremies, de premie voor de renovatie van het woonmilieu en de premie voor de verfraaiing van gevels vanaf 1 januari 2022 voort onder de gemeenschappelijke noemer ‘Renolution’.

De Renolution-premies zullen wel pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die overgangsperiode is nodig om de hervorming definitief goed te keuren en uit te voeren.

De nieuwe regeling zal het mogelijk maken premie-aanvragen in te dienen tot 12 maanden na de saldofactuur. Het gezamenlijk budget voor de premies bedraagt 53,6 miljoen euro voor het komende jaar.

Premie voor thuisbatterij daalt

Sinds april van dit jaar is het Vlaams premiesysteem voor thuisbatterijen gewijzigd. Het basisbedrag per kilowattuur is gestegen, maar de premie daalt jaar na jaar, om tegen 2025 uit te doven.