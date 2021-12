Drie nieuwigheden voor uw energiefactuur in 2022

We zetten deze drie nieuwigheden voor u op een rijtje.

1 Capaciteitstarief

Vanaf 1 juli 2022 wordt de vergoeding die u voor het gebruik van het elektriciteitsnet betaalt anders berekend. Die netkosten zijn in Vlaanderen momenteel goed voor 19 procent van de volledige elektriciteitsfactuur, terwijl 41 procent naar de elektriciteit zelf gaat, 23 procent naar heffingen en 17 procent naar btw.

De netvergoeding dient om de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet te betalen en wordt nu nog volledig bepaald door de hoeveelheid stroom die een gezin in een jaar afneemt. Maar vanaf midden volgend jaar zal niet langer alleen het totale jaarverbruik (in kilowattuur (kWh)) de nettarieven bepalen. Een deel van de nettarieven zal worden gebaseerd op het vermogen dat een gezin op piekmomenten afneemt van het net (in kilowatt (kW)).

Geen bijkomend tarief

Het capaciteitstarief -de aanrekening op basis van het piekverbruik- is geen bijkomend tarief. Het vervangt een stuk van de nettarieven die nu nog volledig gebaseerd zijn op het jaarverbruik van een gezin. De netkosten van een gezin of kmo zullen voor 80 procent bepaald worden door de netcapaciteit die op piekmomenten gebruikt wordt. Het effectieve verbruik telt nog voor 20 procent mee. Iedere maand telt het kwartier met het hoogste verbruik.

Om het piekverbruik te kunnen meten is een digitale meter nodig. Bij heel wat consumenten zullen de pieken dus nog niet kunnen worden gemeten. Wie nog de oude analoge meter heeft, betaalt het minimumbedrag dat overeenkomt met een piekcapaciteit van 2,5 kW.

Met het capaciteitstarief wil de Vlaamse energieregulator VREG mensen ontmoedigen om allemaal tegelijk in korte tijd heel veel stroom van het net te halen. Dat kan er immers voor zorgen dat het net overbelast raakt. Netbedrijven zouden dan miljarden moeten investeren in zwaardere elektriciteitskabels om die hogere verbruikspieken op te vangen.

Tarief daalt

Tegelijk met de invoering van het capaciteitstarief daalt het tarief per verbruikte kilowattuur. Welke impact die verschuiving heeft op een individueel gezin hangt af van de verhouding tussen het totale verbruik en het maximale verbruik op piekmomenten. Wie veel stroom verbruikt maar gespreid in de tijd, zal er doorgaans op vooruitgaan. Wie een laag verbruik heeft, maar met relatief hoge pieken, ziet de elektriciteitsfactuur toenemen.

Een doorsneegezin met twee kinderen uit Gent, met een verbruik van 3.500 kilowattuur per jaar en een afnamepiek van 4,26 kilowatt, betaalt vandaag 520 euro aan nettarieven. De invoering van het capaciteitstarief zal het gezin op jaarbasis 213 euro kosten. Toch zakt het totale bedrag aan nettarieven met iets meer dan 50 euro omdat de netvergoeding per verbruikte kilowattuur daalt.

Voor gezinnen met een beperkt verbruik is de situatie veelal omgekeerd. Een alleenstaande ziet de nettarieven met bijna 20 euro stijgen, terwijl de netfactuur voor een buitenverblijf met meer dan 50 euro toeneemt.

Vanaf midden volgend jaar zal wie veel stroom verbruikt (maar dat gespreid in de tijd doet), er doorgaans op vooruitgaan. Wie een laag verbruik heeft, maar met relatief hoge pieken, zal zijn elektriciteitsfactuur zien toenemen.

Ook de elektriciteitsfactuur van buitenverblijven zal fiks stijgen. Dat heeft te maken met de minimale bijdrage die wordt aangerekend. Als mensen een hele maand niet in het huis verblijven en dus amper verbruikt hebben, wordt voor die maand toch altijd een minimumtarief aangerekend vergelijkbaar met een piek van 2,5 kilowatt.

Verbruik spreiden

Vanaf halfweg volgend jaar zal het dus een kwestie worden om pieken in het verbruik te vermijden. Als u erin slaagt uw verbruik goed te spreiden, dan verlaagt u uw piekverbruik en dus ook het capaciteitstarief. Om echt een verschil te maken moet het gespreid verbruik consequent worden volgehouden. Is er één kwartier in de maand waarin pakweg een elektrische barbecue een uitschieter veroorzaakt, dan bepaalt die piek het capaciteitstarief voor die maand.

Het wordt al bij al niet makkelijk om met gewone huishoudelijke apparaten te proberen het nettarief te beperken. Een wasmachine, oven, strijkijzer, koelkast en stofzuiger worden courant gelijktijdig gebruikt. Maar de spreiding van het gebruik van die apparaten zal ook niet het grote verschil maken. Doorgaans zal de financiële winst zich tot enkele euro’s beperken. Het zullen vooral mensen met een elektrische warmtepomp of een elektrische auto zijn die via een doordachte spreiding een invloed op het capaciteitstarief kunnen hebben.

2 Hervorming energiefactuur

Om de onafgebroken stijging van de elektriciteitsprijzen te temperen, sleutelt de overheid aan de samenstelling van de elektriciteitsfactuur. Die factuur is vandaag nog stevig beladen met federale heffingen. Vanaf 2022 worden die heffingen omgezet in accijnzen. Het voordeel van accijnzen is dat ze, in tegenstelling tot heffingen, kunnen worden verlaagd en verhoogd om prijsschommelingen op te vangen.

Volgens de federale regering zal dat de gezinnen in 2022 een voordeel van 30 euro per jaar opleveren. De maatregel, die 156 miljoen euro kost, houdt ook in dat de federale heffingen niet langer kunnen stijgen door de komst van nieuwe windparken.

Ook de Vlaamse regering haalt enkele kosten uit de energiefactuur. In 2022 zal bijvoorbeeld eenmalig de bijdrage worden geschrapt die via de distributienettarieven wordt aangerekend voor het onderhoud van de openbare verlichting. In totaal verdwijnt er daardoor 200 miljoen euro uit de factuur. Per gezin betekent dat zo’n 43 euro. Samen met de verlaging van de nettarieven die de Vlaamse energieregulator VREG doorvoerde, levert dat volgend jaar een besparing op van 50 euro.

3 Uitbreiding sociaal tarief blijft

Kwetsbare gezinnen kunnen voor hun energiefactuur een beroep doen op het sociaal tarief. Dat is een sterk verlaagd bedrag voor elektriciteit en aardgas waarmee ze altijd de laagste commerciële marktprijs genieten.

Aanvankelijk konden zo’n 500.000 gezinnen aanspraak maken op het sociaal tarief. Maar het afgelopen jaar werden de criteria aangepast, waardoor de doelgroep verdubbelde tot 1 miljoen gezinnen. Het gaat om personen en huishoudens die bijvoorbeeld een OCMW-uitkering krijgen, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen.

De uitbreiding van de doelgroep liep aanvankelijk tot het einde van dit jaar, maar is intussen verlengd tot eind maart 2022.

Het sociaal tarief mag dan al laag zijn, het stijgt wel mee met de markt. De huidige tariefpieken vertalen zich dan ook in een hogere factuur voor wie het sociaal tarief betaalt.