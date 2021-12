Einde nabij voor fiscaalvriendelijke bedrijfswagen op diesel

De regering-De Croo besliste afgelopen mei dat het fiscale voordeel voor bedrijfswagens op fossiele brandstof vanaf 1 januari 2026 verdwijnt. Auto’s die tussen 1 juli 2023 en december 2025 worden besteld, zullen onder een overgangsregeling vallen. Dat betekent dat 2022 het laatste volledige jaar is waarin u een bedrijfswagen op diesel of benzine kunt bestellen die nog de huidige fiscale voordelen kan genieten. Aan bestaande contracten wordt niet geraakt.

Voor een werkgever is het fiscaal veel voordeliger om een bedrijfswagen aan zijn medewerker te geven dan een brutoloonsverhoging. De kosten voor zo’n wagen zijn immers fiscaal aftrekbaar, net zoals de bijkomende autokosten (denk aan onderhoud, brandstof en verzekeringen). Die fiscale aftrekbaarheid zal de regering nu afbouwen voor alle diesel- en benzinewagens die na 1 juli 2023 worden besteld. In 2028 zal de aftrekbaarheid volledig tot het verleden behoren.

Wat met elektrische wagens?

De belangrijkste reden is dat elektrische wagens steeds goedkoper worden. Bovendien wil de regering de strijd tegen de files niet verwaarlozen. Het gevolg is dat CO2-vrije bedrijfswagens die voor 1 januari 2027 zijn aangekocht, geleased of gehuurd, volledig fiscaal aftrekbaar blijven. Na die datum wordt de fiscale aftrek geleidelijk afgebouwd.