Hoger wettelijk en lager aanvullend pensioen voor wie meer verdient

Het loonplafond wordt gebruikt voor de berekening van uw wettelijk pensioen. Per loopbaanjaar bouwt een werknemer een deel van zijn wettelijk pensioen op. Daarvoor wordt het brutoloon als basis gebruikt. Hoe hoger uw loon, hoe meer wettelijk pensioen u opbouwt.

Uw geld in 2022 Alle nieuwigheden die u geld opleveren én geld kosten Uw geld in 2022, zaterdag 18 december, gratis bij De Tijd. Krijg hier alvast een preview

Maar die relatie wordt volledig verbroken op het moment dat het brutoloon een bepaald plafond bereikt. Vanaf dan leidt een hoger loon niet langer tot een hoger wettelijk pensioen. Vandaag ligt dat plafond in de buurt van een brutomaandloon van 4.600 euro. Maar het wordt de komende jaren verhoogd. Het Koninklijk Besluit bepaalt dat het loonplafond tussen 2020 en 2024 met bijna 10 procent moet stijgen, exclusief welvaarts- en indexaanpassingen. Een deel van de stijging zal in 2022 gebeuren, al is nog niet duidelijk met hoeveel procent exact.

1/ Impact op wettelijk pensioen

Wat betekent die verhoging concreet? De Federale Pensioendienst becijferde de impact voor een werknemer die zijn loopbaan in 2000 begon en meer dan het loonplafond verdient.

In het scenario waarin het loonplafond de komende 25 jaar op het niveau van 2020 blijft, zou die werknemer vanaf de wettelijke pensioenleeftijd maandelijks een brutopensioen van 2.775 euro krijgen.

In het nieuwe scenario, waarin het plafond tot 2024 wordt verhoogd, loopt dat brutopensioen op tot 2.956 euro, 181 euro per maand extra. Let wel, het gaat hier om brutocijfers. De marginale belastingdruk op dat inkomen loopt al snel op tot 50 procent, wat betekent dat de gepensioneerde mogelijk minder dan de helft van het extraatje overhoudt.

181 euro Een 42-jarige die de komende 25 jaar meer zal verdienen dan het loonplafond, zal door de verhoging van het plafond maandelijks 181 euro bruto extra wettelijk pensioen krijgen.

Ook belangrijk is dat de verhoging alleen geldt als de werknemer een voltijdse job met een loon boven het plafond kan behouden tot de pensioenleeftijd. Voor personeelsleden die minder verdienen dan het loonplafond heeft dat hogere plafond sowieso geen gevolgen.

2/ Impact op aanvullend pensioen

De verhoging van het loonplafond mag dan al goed nieuws zijn voor het wettelijk pensioen van hogere inkomens, er is ook een keerzijde: heel wat bedrijven gebruiken datzelfde plafond namelijk ook voor de berekening van de premies die in het aanvullend pensioen worden gestort.

Die berekening verloopt in twee schijven. Een eerste schijf is een vast percentage van het loon – gemiddeld 3 procent – onder het loonplafond. De tweede schijf is een hoger percentage van het loon – gemiddeld 8 procent – boven het loonplafond.

Een verhoging van het plafond betekent dat de tweede schijf kleiner wordt, waardoor de totale premie lager uitvalt. Hierdoor wordt minder aanvullend pensioen opgebouwd.

Voorbeeld Ilse verdient als werknemer maandelijks 5.600 euro bruto. Dat is 1.000 euro meer dan het loonplafond. Stel nu dat de percentages voor de premieberekening 3 procent (eerste schijf) en 8 procent (tweede schijf) zijn. Dan bedraagt de premie die in het aanvullend pensioen wordt gestort 218 euro (3% van 4.600 euro, vermeerderd met 8 procent van 1.000 euro). Als we ervan uitgaan dat het loonplafond verhoogd wordt tot 5.000 euro, dan daalt de maandelijkse premie tot 198 euro (3% van 5.000 euro, vermeerderd met 8 procent van 600 euro).

Let wel, in deze berekening gaan we ervan uit dat het loon niet stijgt. Bovendien gebeurt de berekening van de premie niet bij iedereen in twee schijven. Het is ook mogelijk dat de premies voor het aanvullend pensioen niet afhangen van het loonplafond. In dat geval zal de verhoging van het plafond uiteraard geen gevolgen hebben.

3/ Totaal effect

De vraag is dan welk effect overheerst voor wie ook een aanvullend pensioen opbouwt: de toename van de koopkracht dankzij het hogere wettelijk pensioen of de daling van de koopkracht als gevolg van het minder royale aanvullend pensioen? Franky Stevens, die bij consultant Mercer bedrijven adviseert over hun pensioenplannen, deed meerdere simulaties.

‘Voor jonge werknemers zal het verlies aan koopkracht door het aanvullend pensioen groter zijn dan de winst in het wettelijk pensioen’, zegt hij. ‘Naarmate de werknemer (vandaag) ouder is, neemt het verschil af en is er zelfs sprake van een positieve netto-impact op de koopkracht.’

‘Algemeen kun je stellen dat het positieve effect van het hogere plafond op het wettelijk pensioen wordt tenietgedaan door de daling in het aanvullend pensioen.’ Franky Stevens, consultant Mercer