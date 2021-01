D-Day voor zonnepaneeleigenaars

Wie tot eind 2020 zonnepanelen plaatste, kan tijdens een overgangsperiode van 15 jaar bepalen of hij kiest voor een forfaitaire netvergoeding of voor een reëel berekende vergoeding op basis van de data die de digitale meters leveren.

Energiedecreet

Die keuze is mogelijk op basis van het energiedecreet van de Vlaamse regering dat voor de jongste verkiezingen werd goedgekeurd. Maar volgens de VREG, de Vlaamse regulator van de energiemarkt, is het discriminerend om bij de ene persoon de capaciteiten van de digitale meter ten volle te benutten, terwijl iemand anders hem gewoon als een virtueel terugdraaiende teller kan gebruiken. Daarom tekende de VREG bezwaar aan bij het Grondwettelijk Hof.

Voormalig Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) maakte zich sterk dat de overgangsmaatregel standhoudt. Ze zei ervan overtuigd te zijn dat het Grondwettelijk Hof de beslissing van de Vlaamse regering zal volgen. Maar het blijft afwachten welk arrest het Grondwettelijk velt. Zuhal Demir (N-VA), de huidige Vlaamse minister van Energie, zal pas reageren als het arrest bekend is.

Verschillende richtingen

Het arrest kan verschillende richtingen uitgaan. Eén mogelijkheid is dat het Hof de regeling vernietigt en dat geoordeeld wordt dat die nooit bestaan heeft. In dat geval zullen mensen die minder betaalden omdat ze ervoor kozen het systeem met terugdraaiende teller te behouden een extra factuur in de bus kunnen krijgen om de situatie ongedaan te maken.