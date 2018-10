Energiefactuur voortaan nog maar twee bladzijden

Energie-afrekeningen bestaan nu soms uit zeven bladzijden met een kluwen aan kostenposten, distributietarieven, voorafbetalingen en heffingen waar de klant nauwelijks nog aan uit kan. Om prijsvergelijkingen te vergemakkelijken, zullen energieleveranciers in de loop van volgend jaar moeten overstappen op een gestandaardiseerde vereenvoudigde factuur van twee bladzijden.

Op de factuur zullen leveranciers de verplichte gegevens moeten weergeven in samenhorende rubrieken. Daarover bereikten de energieministers in ons land en federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) vrijdag een akkoord.

‘Door op elke factuur, ongeacht de leverancier, met dezelfde rubrieken te werken, kan de consument de belangrijkste gegevens zoals verbruik en kostprijs steeds makkelijk terugvinden’, zegt Peeters. Voor een meer gedetailleerde uitsplitsing van hun factuur zullen consumenten terecht kunnen op een onlineportaal van hun leverancier.

De bedoeling van de vereenvoudiging is om mensen meer inzicht te geven in hun verbruik en kostprijs. ‘Een groter bewustzijn kan een stimulans zijn om energie te besparen en de kost omlaag te krijgen’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Gemiste kans

Consumentenorganisatie Testaankoop vindt het een goede zaak dat de factuur eenvoudiger wordt, maar spreekt tegelijk van een gemiste kans. ‘De energiefactuur is nog steeds een verdoken belastingbrief’, zegt woordvoerder Simon November. ‘Deze gelegenheid was beter aangegrepen om een aantal posten uit de energiefactuur te halen en over te hevelen naar de algemene middelen.’

Isolatiepremies en groenestroomcertificaten worden nog steeds via de factuur gefinancierd, terwijl die zaken volgens Testaankoop beter via de aanslagbrief van de personenbelasting worden geregeld. ‘Op die manier dragen mensen met meer financiële draagkracht ook meer bij, terwijl nu de energiefactuur voor veel te hoog ligt’, zegt November. ‘Eén op vijf gezinnen leeft in energie-armoede. Dat is veel te hoog. De energiefactuur moet omlaag en ook een verlaging van het btw-tarief op een basisverbruik van 1500 kWh zou een goede zaak zijn.’