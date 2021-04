Engie biedt dynamisch elektriciteitscontract voor particulieren aan

In een dynamisch afname- of terugleveringscontract wordt de prijs doorgaans per uur bepaald op basis van de prijzen op de beurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag nadien. Dit betekent dat de elektriciteitsafname of -injectie per uur wordt afgerekend aan de prijs van dat uur. Consumenten kunnen hiermee een voordeel doen als ze het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen zoveel mogelijk laten samenvallen met de uren waarvoor lagere prijzen gelden.