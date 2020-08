Plots veel stroom verbruiken wordt duurder

De Vlaamse energieregulator VREG heeft vrijdag finaal haar plannen goedgekeurd over de nieuwe energietarieven voor de periode 2021-2024. Het gaat niet over het deel van de energiefactuur voor de aankoop van elektriciteit, maar om de kosten en heffingen voor de uitbating van het distributienet.

Het opvallendst is de invoering vanaf januari 2022 van een capaciteitstarief. Dat moet vermijden dat gezinnen en kmo’s plotse pieken veroorzaken in hun stroomverbruik en zo het net extra belasten. Apparaten die veel stroom gebruiken tegelijk aanzetten, wordt daardoor duurder. Wie zijn verbruik spreidt doorheen de dag is goedkoper af.

Voor woningen met een warmtepomp en een elektrische wagen kan het honderden euro’s verschil maken of het verbruik al dan niet gespreid wordt doorheen de dag.

Het principe is simpel. De netkosten worden niet langer bepaald door de totale hoeveelheid stroom die een gezin of bedrijf in een jaar afneemt. In de plaats wordt de maximumcapaciteit bepalend, oftewel de hoeveelheid stroom die iemand op een piekmoment afneemt.

De logica daarachter is dat het voor het aanleggen en het onderhoud van het net niet uitmaakt of in een jaar veel of weinig elektriciteit door de kabels stroomt. De cruciale vraag is hoeveel stroom op de piekmomenten door het net gaat. Als er hogere verbruikspieken zijn, moeten er zwaardere en dus duurdere kabels onder de grond komen.

Energietransitie vereist zwaarder net

Met de energietransitie is de vrees dat zonnepanelen, warmtepompen en elektrische wagens tot hogere verbruikspieken leiden. En dus miljardeninvesteringen nodig zijn in de versterking van het elektriciteitsnet. De VREG hoopt die investeringen binnen de perken te houden door mensen aan te moedigen slimmer om te gaan met hun energieverbruik. Door hoge piekbelasting af te straffen worden mensen aangemoedigd om hun stroomverbruik te spreiden.

60% goedkoper De VREG verwacht dat 60 procent van de Vlaamse gezinnen goedkoper af zal zijn met het nieuwe capaciteitstarief.

Wie elke avond tegelijk zijn elektrische auto wil volladen, de warmtepomp inschakelt en geniet van een bad in een warme jacuzzi, ziet de netkosten op de energiefactuur toenemen. Andersom kan de energiefactuur dalen door grote stroomverslindende apparaten niet tegelijk aan te zetten.

De VREG liet eerder verstaan dat voor de meeste gezinnen niet al te veel verandert. Voor woningen met een warmtepomp en een elektrische wagen kan het wel honderden euro’s verschil maken of het verbruik gespreid wordt. Ook Voor tweedeverblijven waar sporadisch stroom gebruikt wordt, betekent de overstap naar een capaciteitstarief een verhoging van de factuur.

Tweedeverblijf wordt duurder