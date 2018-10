Technologie tempert de energiefactuur

De energieprijzen swingen de pan uit, en dat heeft de technologiesector een nieuwe markt doen creëren: gadgets, apps en apparaatjes die u helpen om stroom, gas en water te besparen. Een overzicht.

June

Een van de beste manieren om te besparen op uw stroomfactuur, is het regelmatig wisselen van energieleverancier (hoewel: door de fikse prijsstijgingen van de afgelopen weken geldt die wetmatigheid almaar minder). Veel mensen zien tegen zo’n overschakeling echter op, omdat ze geen zin hebben om alle leveranciers te vergelijken en in een administratieve mallemolen te duiken.

De Antwerpse start-up June vraagt jaarlijks 120 euro om uw energie verbruik te monitoren, maar stelt dat het uw factuur met 300 euro kan doen dalen.

Enter de Antwerpse start-up June. Die maakt een soort minicamera die u op uw elektriciteits- en gasmeter kunt plakken en die voortdurend uw verbruik in de gaten houdt en doorstuurt naar hun servers. Aan de andere kant monitort June ook alle energieprijzen en kunnen ze u, zonder dat u daar zelf een vinger voor moet uitsteken, voortdurend klant maken bij de meest voordelige leverancier. Ook als u al zonnepanelen op uw dak hebt liggen of als u alleen groene stroom wilt, krijgt u altijd de beste prijs, maakt het bedrijf zich sterk.

Voor die diensten rekent June zo’n 120 euro per jaar aan, maar naar eigen zeggen kan het cameraatje tot een kleine 300 euro per jaar van uw factuur afknabbelen, al hangt dat natuurlijk ook af van de evolutie van de stroomprijzen. In elk geval geeft het bedrijf het eerste jaar (en enkel dan) een winstgarantie: heeft u minder winst gemaakt dan June u gekost heeft, dan krijgt u het verschil terugbetaald.

Slimme thermostaten en radiatorkranen

In de almaar groeiende familie van slimme en geconnecteerde huishoudapparaten neemt de slimme thermostaat tegenwoordig een prominente plek in. De grote roerganger van deze beweging was waarschijnlijk Nest, een dochterbedrijf van Google, dat enkele jaren geleden de eerste voorzetten op de markt gaf. Ondertussen zijn nog heel wat andere modellen verschenen, van merken als Boxx, Netatmo, Honeywell of Tado. Ze kosten 200 à 500 euro.

Lang niet alle verwarmingsketels zijn compatibel met een slimme thermostaat. Vooral bij oudere ketels is dat niet vanzelfsprekend.

Het eerste voordeel van zo’n slimme thermostaat is dat hij op het internet is aangesloten en zo te bedienen valt. Op die manier kunt u op afstand controleren of u de verwarming wel hebt uitgezet (en dat alsnog doen als u het vergeten was) of kunt u de verwarming op voorhand inschakelen als u terugkomt van een weekendje aan zee. De meeste thermostaten monitoren ook uw energieverbruik, bij sommige krijgt u daarvan op regelmatige tijdstippen een rapport, bij andere kunt u het verbruik in realtime volgen. Nog een interessante eigenschap is dat de thermostaten na een tijdje eigenhandig kunnen aanleren hoe snel uw huis opwarmt en afkoelt of zelfs uw dagindeling kunnen inschatten en daarop het verbruik kunnen afstemmen. Sommige thermostaten weten via sensoren ook of u al dan niet thuis bent en schakelen de verwarming uit als er niemand is.

Slimme thermostaten zijn vooral een goede oplossing als u een onregelmatig leven leidt of wanneer een klassieke thermostaat niet flexibel genoeg is om aan uw verwarmingseisen te voldoen. Werkt u thuis of kent u perfect uw gewoontes? Dan bent u waarschijnlijk even goed geholpen met een klassieke thermostaat. Let er trouwens ook op dat uw verwarmingsketel wel compatibel is met de slimme thermostaat van uw dromen. Zeker bij oudere installaties is dat niet altijd het geval. Een verwarmingsspecialist kan u daarover uitsluitsel geven.

Een interessante aanvulling bij een slimme thermostaat zijn slimme thermostatische kranen die u op uw radiatoren plaatst. Die maken het mogelijk om verschillende ruimtes apart aan te sturen, zodat bijvoorbeeld uw slaapkamer ’s ochtends aangenaam fris blijft, terwijl het in de badkamer en de keuken echt warm is. De meeste zijn uitgerust met een ledschermpje dat de temperatuur in de kamer toont en net zoals bij een slimme thermostaat kunt u ook hier alles van op uw smartphone regelen en instellen.

Slimme stopcontacten

Het aantal slimme apparaten (van verlichting over luidsprekers tot zelfs koffiemachines) neemt dan wel hand over hand toe, maar wat als u al uw bestaande en ‘domme’ apparaten ook slim kon maken? Dat kan met slimme stopcontacten. De intelligentie zit niet in het apparaat zelf, maar in het stopcontact waar dat apparaat in ingeplugd is. Zo’n slim stopcontact maakt enkele leuke zaken mogelijk.

Het slimme stopcontact laat toe het stroom verbruik van specifieke toestellen te meten.

De belangrijkste is dat u op afstand uw apparaten kunt in- en uitschakelen. Bent u al de deur uit en weet u niet zeker of u uw tv-toestel of, nog erger, het strijkijzer wel hebt uitgeschakeld? Met de app kunt u dat controleren en desgewenst rechtzetten. Het is ook mogelijk om het stopcontact zo te programmeren dat uw apparaat op een bepaald tijdstip aangezet wordt.

Zo kunt u ervoor zorgen dat er een hete kan koffie op u staat te wachten als u ’s ochtends de trap afdaalt.

Of u kunt uw verlichting op gezette tijden aan- en uitschakelen zodat inbrekers denken dat iemand thuis is. Met de meeste slimme stopcontacten is het ook mogelijk om het stroomverbruik van het apparaat te controleren. U kunt dan meteen ook komaf maken met geniepige sluipverbruikers die ongemerkt veel elektriciteit opsouperen.

Slimme waterlekdetectie

Onder meer de Duitse badkamerspecialist Grohe en het Amerikaanse Honeywell hebben tegenwoordig lekdetectoren in hun gamma die via wifi werken. Zo’n detector installeert u op een lekgevoelige plaats, pakweg onder uw wasmachine, en zodra hij (letterlijk) nattigheid voelt, zal hij alarm slaan en u verwittigen op uw smartphone. De Lyric W1-detector van Honeywell is voorzien van een 1,2 meter lange sensorkabel voor plaatsing rondom leidingen en over vloeren, kieren en andere plekken waar meer risico is op waterschade.

De lekdetector W1 werkt op batterijen en kan dus geplaatst worden zonder een stopcontact in de buurt.

Om het detectiegebied te vergroten, kunnen extra kabels toegevoegd worden tot een lengte van 150 meter. Naast een watersensor heeft hij ook een ingebouwde vorstsensor aan boord, waarmee u bijvoorbeeld vriesschade aan verwarmingsleidingen kunt voorkomen.

De W1 werkt op batterijen zodat hij niet per se in de buurt van een stopcontact geïnstalleerd moet worden. Het nadeel daarvan is dat het apparaat maar een keer per dag verbinding maakt met het wifi-netwerk en controleert of er inderdaad een lek is. In dat geval gaat de batterij drie jaar mee. Laat u twee of drie keer per dag een controle uitvoeren moet u de batterijen na respectievelijk twee en één jaar vervangen. De W1 ondersteunt ook IFTTT (If This Then That), een protocol om in geval van problemen ook andere slimme apparaten een bepaalde actie te laten ondernemen. Op die manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk om bij een lek uw wasmachine of vaatwasser uit te schakelen met een slim stopcontact, zodat grote schade vermeden kan worden. De W1 kost 89 euro.

