Wat betekenen de nieuwe tarieven voor uw stroomfactuur?

Hoe kan ik de energiefactuur beperken?

Hoe wordt mijn piekverbruik gemeten?

Wat met mijn zonnepanelen?

Voor mensen met zonnepanelen is het capaciteitstarief dus geen al te beste zaak. Wel blijven ze voorlopig gespaard van het tarief dat ook ingevoerd zou worden voor de injectie van zonnestroom op het net. ‘Aanvankelijk was het de bedoeling dat prosumenten ook een zeer beperkt injectietarief zouden betalen voor de stroom die ze op het net zetten, maar die plannen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld’, zegt VREG-woordvoerder Sofie Lauwaert. Over de mogelijkheid om zo’n injectiebijdrage te vragen van mensen met zonnepanelen loopt een rechtszaak bij het Grondwettelijk Hof .

Waarom wordt een tweede verblijf duurder?

Iemand die één keer per maand in zijn buitenverblijf komt, zal een relatief laag jaarverbruik hebben waardoor de nettarieven momenteel beperkt zijn. Maar als die maandelijkse piekverbruiken overeenkomen met die van een gewone gezinswoning, zullen de nettarieven vanaf 2022 fors duurder uitvallen. Ook het minimumtarief zorgt voor een factuurstijging bij veel tweede verblijven. Ook in de maanden waarin het tweede verblijf leeg staat wordt gerekend alsof er een piekverbruik van 2,5 kilowatt plaatsvond. De idee achter die ingreep is dat de stroomkabels naar een tweede verblijf even duur zijn als die naar een gewone gezinswoning, los van de vraag hoe vaak er stroom door moet.