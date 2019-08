Zonnepanelen worden gratis gerecycleerd

Wie zonnepanelen installeert, moet daarop een milieubijdrage betalen. Als u ze voor recyclage inlevert, hoeft u niets te betalen.

Als uw zonnepanelen het einde van hun levenscyclus bereikt hebben, kunt u ze gratis inleveren bij een installateur. Die is verplicht afgedankte exemplaren zonder kosten terug te nemen en ze naar een recyclageplaats te brengen. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn, die ons land in 2015 in Belgische wetgeving omzette.

Wie in Vlaanderen zonnepanelen installeert, moet daarop een milieubijdrage betalen. De opbrengsten daarvan gaan naar een fonds om de panelen te recycleren.

Bij de invoering van de bijdrage op 1 juli 2016 bedroeg die 4 euro per fotovoltaïsch paneel. Een jaar later werd dat bedrag teruggebracht tot 2 euro. ‘Met een milieubijdrage van 4 euro zouden de reserves te snel oplopen. Omdat de levensduur langer dan verwacht blijkt, komen nog maar weinig afgedankte zonnepanelen binnen’, zegt Jan Verheyen van de afvalstoffenmaatschappij Ovam.

2 Milieubijdrage Bij de installatie betaalt u een milieubijdrage van 2 euro per fotovoltaïsch paneel.

In Brussel is nog niet duidelijke wanneer de milieubijdrage ingevoerd wordt. ‘De startdatum zal er zeker in 2020 liggen’, zegt Jan Clyncke, algemeen directeur van PV Cycle Belgium, de vzw die zich bezighoudt met het inzamelen van afgedankte zonnepanelen. In Wallonië is ondanks de Europese richtlijn van een milieubijdrage nog geen sprake.

De bijdrage die u voor de recyclage van uw zonnepanelen betaalt, moet apart op uw aankoopfactuur worden vermeld. Op dat bedrag moet u ook btw betalen. Als de zonnepanelen deel uitmaken van een nieuwbouw, bedraagt de btw 21 procent. Worden de panelen op een bestaande woning van minstens tien jaar oud geïnstalleerd, dan betaalt u 6 procent btw.

Op zonnepanelen die voor 1 juli 2016 werden geïnstalleerd werd geen milieubijdrage aangerekend. Maar de eigenaars kunnen er ook op rekenen dat hun zonnepanelen aan het einde van hun levensduur gratis worden afgevoerd en gerecycleerd.

Inzameling in heel België

Om dat allemaal in goede banen te leiden, sloot Vlaanderen in 2016 via Ovam een milieubeheersovereenkomst met PV Cycle Belgium. Dat is een vzw die zes belangrijke federaties uit de zonne-energiesector (Eloya, Techlink, FEE, Nelectra, Ode en Tecnolec) hebben opgericht om de aanvaardingsplicht van zonnepanelen te organiseren en uit te voeren.

In Brussel werd op 14 juni 2019 een milieubeheersovereenkomst met PV Cycle Belgium van kracht. In Wallonië is er nog geen akkoord, omdat het hele systeem van milieubeheersovereenkomsten er ter discussie ligt. ‘Wallonië wou het Franse model gebruiken, met een licentie op basis van een lastenboek. Maar wij hebben tot op heden zelfs geen ontwerp van lastenboek gezien. Wij kijken dan ook uit naar de vorming van een nieuwe Waalse regering’, zegt Clyncke.