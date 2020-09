Zuhal Demir zet vraagtekens bij nieuwe nettarieven

‘Ik vind het belangrijk dat we goed weten wat de VREG beslist en wie hier nadelen van ondervindt. Het kan niet de bedoeling zijn dat er enkel negatieve gevolgen zijn voor mensen in armoede of dat mensen gestraft worden omdat ze met tweeën werken', zegt minister Demir in Het Nieuwsblad. Ze vraagt de VREG daarom meer uitleg over de financiële gevolgen van de nieuwe distributienettarieven, die de Vlaamse energieregulator vorige maand besliste in te voeren.

Het kan niet de bedoeling zijn dat er enkel negatieve gevolgen zijn voor mensen in armoede of dat mensen gestraft worden omdat ze met tweeën werken. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

Vanaf 2022 komt er een capaciteitstarief. De zogenaamde netkosten op de stroomfactuur zullen dan niet meer afhangen van de hoeveelheid stroom die een gezin in een jaar verbruikt, maar van het piekverbruik op momenten dat meerdere apparaten tegelijk draaien. Het wordt dus duurder om plots veel stroom te gebruiken, bijvoorbeeld door tegelijk een was te draaien op 90 °C, de oven aan te zetten en de jacuzzi voor te verwarmen.

Voor veel gezinnen zullen de nieuwe tarieven slechts enkele euro’s verschil maken in een jaar. Maar sommigen, vooral kleine verbruikers, zien hun nettarieven verdubbelen, terwijl grootverbruikers die hun verbruik spreiden in de tijd enkele honderden euro’s kunnen uitsparen.

Nachttarief verdwijnt

Er zijn nog te veel vragen. Zuhal Demir Vlaams minister van Energie

Het nachttarief verdwijnt, een beslissing met zware gevolgen voor mensen met een accumulatieketel die ’s nachts elektrisch opwarmt om overdag warmte af te geven. Demir verwacht dat de afschaffing van het nachttarief financiële gevolgen kan hebben voor 140.000 gezinnen. ‘De beslissing lijkt op het eerst gezicht een verhoging van hun netfactuur met 30 procent, maar kan soms zelfs hoger oplopen. De VREG mag hier niet te licht overgaan.’

Demir gaat met de VREG samenzitten om de zaak uit te klaren. ‘Er zijn nog te veel vragen’, zegt de minister. Ze wil ook kijken of de regering maatregelen kan nemen om de gevolgen van de beslissingen van de VREG voor klanten te milderen, door een betere begeleiding of extra investerings- en isolatiepremies. De VREG laat in een reactie weten bereid te zijn met de minister samen te zitten om flankerende maatregelen te bekijken.

250 euro extra's in stroomfactuur

1,7 miljard openbare dienstverplichtingen De Vlaamse overheid int via de stroomfactuur jaarlijks 1,7 miljard euro bijdragen om allerhande zaken te financieren zoals openbare verlichting, renovatiepremies, laadpalen en subsidies voor zonnepanelen.

De Vlaamse regering heeft in principe niets te zeggen over de nettarieven. De VREG is bevoegd om te bepalen hoe de kosten voor de uitbating van het distributienet worden doorgerekend aan de gebruiker. De regering kan wel flankerende maatregelen nemen, zoals renovatiepremies en subsidies. Ze is ook verantwoordelijk voor de vele extra kosten die er op de stroomfactuur zijn bijgekomen. Het gaat dan om de openbare dienstverplichtingen, bijdragen om allerhande zaken te financieren zoals openbare verlichting, renovatiepremies, laadpalen en subsidies voor zonnepanelen. De Vlaamse overheid int via die weg 1,7 miljard euro per jaar via bijdragen op de stroomfactuur. Een gemiddeld gezin betaalt daarvoor jaarlijks ruim 250 euro.