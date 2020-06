Zorgvolmacht wordt steeds populairder

Op 15 maart telde de federatie van het notariaat (Fednot) in de vijf Vlaamse provincies 147.125 zorgvolmachten. Met een zorgvolmacht kunt u een of meerdere personen aanduiden die uw vermogen of een deel ervan mogen beheren als u daar niet meer toe in staat bent. Denk aan het betalen van facturen, het regelen van uw bankzaken, het beheer van uw effectenportefeuille of het innen van huurgelden. Het kan ook gaan om grotere transacties, zoals schenkingen of de verkoop van uw woning.

Door een zorgvolmacht op te stellen en een of meerdere lasthebbers aan te duiden vermijd je dat je geldzaken worden beheerd door een bewindvoerder die je niet kent. Sinds 1 maart 2019 is het mogelijk in de zorgvolmacht te bepalen welke zorg je wenst, bijvoorbeeld in welk rust- of verzorgingstehuis je opgenomen wil worden.

Een zorgvolmacht biedt ook de mogelijkheid om op laatste levensdag - terwijl u daartoe zelf niet meer bekwaam bent - enkele schikkingen rond de verdeling van uw vermogen uit te voeren. Het voordeel om nog tijdens het leven overdrachten te doen - zelfs al is dat maar één dag voor het overlijden - is dat de schenkingsrechten in Vlaanderen lager zijn dan de erfbelasting. Schenkingen van roerende goederen worden belast tegen 3 procent van de waarde van de geschonken goederen, terwijl dat in de erfbelasting kan oplopen tot 27 procent.

‘We merken bij ons cliënteel dat een zorgvolmacht vaak het sluitstuk van een planning vormt’, zegt advocaat Mark Delboo. ‘Ze laat mensen toe een groot stuk van hun vermogen te houden en nog niet door te geven aan de volgende generatie. Het is een soort juridische verzekering om te gebruiken in hoge en dringende nood.’

Steeds jonger

Een zorgvolmacht wordt vaak geassocieerd met mensen op leeftijd. Maar ze komt niet alleen van pas bij ouderdomsziekten als alzheimer of dementie. Ook op jonge leeftijd kan iemand in coma raken na een herseninfarct of een verkeersongeval. Ook dan is het interessant duidelijkheid te hebben over de persoon of personen die beslissingen in uw plaats kunnen nemen.

Uit de analyse van Fednot blijkt dat Vlamingen op steeds jongere leeftijd een zorgvolmacht opstellen. In 2015 was de gemiddelde leeftijd in Vlaanderen 77 jaar. In 2020 is dat nog 72 jaar. Dit jaar is ruim een kwart (26,5%) van de volmachtgevers jonger dan 65 jaar. In 2015 was dat maar 16 procent.

Populairst in Antwerpen