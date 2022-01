Nieuwe prijsvergelijker moet Vlaming door kluwen energiecontracten loodsen

Uw energie(factuur)

Terwijl de gas- en elektriciteitsprijzen de pan uit swingen en tienduizenden gezinnen door het omvallen van De Vlaamse Energieleverancier en Watz een nieuwe leverancier zoeken, lanceert de energieregulator VREG een nieuwe tool om consumenten te helpen bij die zoektocht. De bestaande V-test, de officiële Vlaamse onlineprijsvergelijker, zit sinds dinsdag in een nieuw jasje. Gezinnen en kmo’s die een nieuw energiecontract zoeken, moeten vlotter prijzen kunnen vergelijken en worden doorverwezen naar de juiste informatie.

Bij kortingen is het zinvol goed naar de kleine lettertjes te kijken. In sommige gevallen belandt de klant achteraf in een veel duurdere prijsformule.

De belangrijkste nieuwigheid is dat de V-test vanaf nu, net zoals enkele commerciële prijsvergelijkers al deden, ook rekening houdt met de kortingen die sommige energieleveranciers bieden aan bestaande of nieuwe klanten. Consumenten krijgen zo een beter zicht op de werkelijk goedkoopste formule, al is het zinvol goed naar de voorwaarden in de kleine lettertjes te kijken. Kortingen worden typisch pas toegekend als een klant minstens één jaar bij dezelfde leverancier blijft. In sommige gevallen wordt na de contracttermijn de klant dan overgezet naar een veel duurdere prijsformule.

Simulaties zonnepanelen

In de nieuwe V-test kan wie prijzen wil vergelijken vooraf eenvoudig filters instellen om enkel die contracten te zien die aan de persoonlijke voorkeuren voldoen. Het is nu ook mogelijk rechtstreeks door te klikken naar de webpagina waarop een leverancier het specifieke contract aanbiedt. Om aan de tariefkaarten te geraken met de exacte prijsformules en voorwaarden is niet langer een uitgebreide zoektocht nodig via de website van iedere individuele leverancier.

Daarnaast wordt het ook mogelijk de gegevens van een digitale meter bij Fluvius op te vragen en in te voeren in de V-test. Gezinnen met zonnepanelen kunnen zo veel nauwkeuriger inschatten hoeveel ze via terugleveringscontracten kunnen verdienen aan de zonnestroom die ze in het net injecteren. Het wordt ook mogelijk een huidig contract in een persoonlijk profiel op te slaan, om het op een later tijdstip te kunnen vergelijken met de aanbiedingen die dan beschikbaar zijn.

Recordaantal prijssimulaties

Met de torenhoge prijzen en het wegvallen van de terugdraaiende teller bij zonnepanelen vond vorig jaar een recordaantal bezoekers hun weg naar de V-test. In totaal werden bijna 1,6 miljoen prijsvergelijkingen gemaakt.

Toch blijft ook de nieuwe V-test, net als andere commerciële prijsvergelijkers, nog met een belangrijk nadeel kampen. Om een inschatting te maken van wat een contract met een variabele prijs op jaarbasis zal kosten, baseren prijsvergelijkers zich op marktprijzen uit het verleden. Door te spelen met kwartaal- of maandindexen als referentie kunnen leveranciers contracten artificieel goedkoper doen lijken. Sommige contracten kunnen zo tot 600 euro voordeliger uit een prijssimulatie komen dan andere, zonder dat er aan het eind van het jaar ook daadwerkelijk een verschil is. De energiespecialist Kris Voorspools van 70GigaWatt Consulting klaagde onlangs aan dat de consument door die fout in prijsvergelijkers eigenlijk blind vaart en niet objectief kan vergelijken.

