10 vakantievragen aan KBC-econoom Hans Dewachter: 'Sinds mijn 16de draag ik op verlof Stan Smith-sneakers, of ze nu ‘in’ zijn of niet'

KBC-hoofdeconoom Hans Dewachter houdt van verre reizen, maar wil wel dat alles van tevoren netjes gepland is. ''We zien wel', is een houding die niet bij mij past. Alleen een huurauto boeken we niet op voorhand. Ik ga liever ter plaatse bij verschillende agentschappen langs.'