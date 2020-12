Banken verlengen betalingsuitstel

Aanvankelijk kon u de betaalpauzeknop tot eind oktober induwen. Maar begin juli kwamen de banken en de federale regering overeen de maatregel tot eind december te verlengen. Ook volgend jaar zal u om (extra) uitstel kunnen vragen. Let wel: in totaal mag uw betalingsuitstel - dat van 2020 en het nieuwe van 2021 samen - maximaal negen maanden bedragen.

Aanvragen voor eind maart 2021

Weet dat, eens u de lening weer aflost, er een verschil is in de verrekening van de intresten. Een gezin met een nettomaandinkomen dat lager of gelijk is aan 1.700 euro zal wanneer de kredietaflossingen hervatten dezelfde maandlast als voordien betalen. Is uw nettogezinsinkomen hoger dan 1.700 euro, dan hernemen de betalingen met een iets hogere maandlast. Omdat voor die groep de uitgestelde intresten over de resterende looptijd verrekend worden.