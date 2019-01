KBC biedt in tien minuten klaarheid over hypotheek

Met een nieuwe tool die klanten binnen de tien minuten duidelijkheid moet geven over hun woonkrediet begeeft KBC zich nadrukkelijk op de markt van pure onlinespelers zoals Hello Bank en Keytrade.

In de aanloop naar de bouwbeurs Batibouw stelde KBC maandag een nieuwe digitale dienst voor waarmee klanten binnen maximaal tien minuten kunnen weten of hun woonkrediet al dan niet wordt aanvaard.

Net als bij veel andere banken kunnen klanten nu al via een simulatie nagaan welk type woonkrediet het best bij hen past. Maar doorgaans duurt het meerdere dagen voor de bank definitief laat weten of ze instemt met de kredietaanvraag.

Steeds minder woningzoekers hebben de luxe zo lang te wachten, zegt Veerle Timmermans, directeur particuliere kredieten en deposito’s bij KBC. ‘Voor veel woningen wordt nog maar één kijkdag georganiseerd. Klanten eisen dat ze snel zekerheid krijgen.’

Via de nieuwe tool krijgt u dus razendsnel een digitaal tariefvoorstel dat mee wordt bepaald door uw risicoprofiel, andere persoonlijke gegevens en eventuele kortingen als u bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering afsluit.

Te nemen of te laten

Klanten hebben nog twee weken de tijd om te beslissen of ze het voorstel van hun huisbank aanvaarden. Is het antwoord positief, dan kunnen ze hun lening ondertekenen op een KBC-kantoor. Maar als ze dat willen, kunnen ze alles online afhandelen. Met een digitale handtekening is de deal normaal binnen de 24 uur rond.

Wie hoopt nog over een aantrekkelijker rentetarief te kunnen onderhandelen, komt wel van een kale reis terug. De formule die KBC na zo’n digitale simulatie voorstelt, is te nemen of te laten. ‘We bieden de tarieven die het meest op maat zijn van onze klanten’, benadrukt Timmermans.

Toch lijkt dat geen hinderpaal. Sinds de bank in november een testproject lanceerde, hebben al 1.500 klanten gecontroleerd of ze in aanmerking kwamen voor een krediet. 400 van hen gingen effectief een lening aan.

Digitale challengers

Begeeft KBC zich met dit initiatief niet nadrukkelijker op het jachtterrein van Keytrade en Hello Bank, een dochter van BNP Paribas Fortis? Die banken profileren zich als digitale challengers en bieden enkel online woonkredieten aan.

Bij KBC verloopt een op de vijf woonkredieten volledig online of via een contact center. Een kantoor bezoek komt er niet meer aan te pas.

Volgens KBC gaat de vergelijking niet helemaal op. Hello Bank en Keytrade bieden hun klanten vaste tarieven aan, niet gepersonaliseerd of in functie van het profiel van hun klanten. En bij KBC hebben klanten steeds de keuze om het krediet online of op een kantoor af te handelen, de ‘omnichannel’-aanpak waar de meeste grootbanken prat opgaan.

Toch hoeft het niet te verbazen dat de bank nog een digitale versnelling hoger schakelt op de woonkredietmarkt. Nu al wordt een op de vijf hypotheken volledig digitaal of via een contactcenter afgesloten Een kantoorbezoek komt daar niet meer bij te pas.