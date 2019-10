Rentes van woonleningen duiken onder 1 procent

Volgens KBC gaat het om uitzonderlijke situaties. ‘We bieden elke klant een persoonlijke prijs in functie van zijn risico- en commercieel profiel en in functie van de rente- en marktcontext. Als al die factoren gunstig zijn, kan dat uitzonderlijk leiden tot heel lage tarieven’, luidt het.

Uitzonderingstarieven

Dat het om uitzonderingstarieven gaat, blijkt ook uit de rentebarometer van het advieskantoor Immotheker, die de kredietformules bij 16 banken vergelijkt. Het gemiddeld tarief voor een woonkrediet op 20 jaar vast bedraagt momenteel 1,65 procent. Dat is evenveel als eind augustus.

‘Gemiddeld zijn de winstmarges van de banken de voorbije maanden toegenomen, want de daling van de marktrente werd al lang niet meer gevolgd, of toch zeker niet in dezelfde mate’, zegt John Romain van Immotheker. De Belgische tienjaarsrente, die als een van de referenties wordt gebruikt voor hypothecaire leningen, noteert op -0,037 procent.

Ook de banken gaven eerder al aan dat het onwaarschijnlijk is dat rentes afglijden naar 0 procent. De banken moeten kosten in rekening brengen. Die verhinderen dat de rentevoeten blijven zakken.

Opletten

Volgens Romain is het bovendien opletten geblazen voor wie een uitzonderlijk laag tarief krijgt. ‘Iedereen focust op dat tarief, maar de realiteit is dat lagere hypotheekrentes vaak gecompenseerd worden door bijkomende voorwaarden waarop de bank verdient, zoals een duurdere schuldsaldo- of brandverzekering, of de beheerskosten van een beleggingsportefeuille.’

Intussen stuurt ook de Nationale Bank (NBB) aan op een gezonder beheer van hypotheekleningen . In juni werden banken verplicht een bijkomende buffer van 1 miljard euro aan te leggen als bescherming tegen slechte woonkredieten.

Vorige week meldde de NBB dat banken verplicht worden in de toekomst strenger te zijn bij het toekennen van leningen. Gaat u een krediet aan voor uw gezinswoning, dan kunt u vanaf januari maximaal 90 procent van de aankoopwaarde lenen. Voor startende kopers kunnen banken wel soepeler zijn.