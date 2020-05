De ministerraad heeft zaterdag in een elektronische zitting het Koninklijk Besluit voor het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd. Eind april meldde De Tijd dat, net zoals voor werknemers, een regeling zou worden uitgewerkt voor zelfstandigen die in mei en juni hun activiteiten moesten onderbreken omdat ze de zorg voor hun kinderen op zich moeten nemen.

'Veel zelfstandigen zijn genoodzaakt hun activiteit op een lager pitje te zetten omdat de zorg voor hun kinderen erbij komt in deze periode. Daarom is het belangrijk hen een uitkering van 532,24 euro te geven als ze die zelfstandige activiteit combineren met de zorg voor jonge kinderen. Die combinatie is geen evidentie. Voor eenoudergezinnen trekken we een uitkering van 875 euro uit', verduidelijkt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

'Sociale rechtvaardigheid'

Naar analogie met het Covid-19-ouderschapsverlof dat onlangs is ingevoerd voor werknemers kunnen nu ook zelfstandigen een beroep doen op de ouderschapsuitkering. 'In deze tijden van lockdown moeten veel ouders tegelijkertijd werken en hun kinderen opvangen. Naar het voorbeeld van wat al geldt voor ouders die loontrekkende zijn, is het belangrijk dat ook de zelfstandige ouders een beroep kunnen doen op die ouderschapsuitkering: het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid', vult minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) aan.