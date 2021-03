De opties voor ouders in de verlengde paasvakantie

Niet alleen in het lager en secundair onderwijs zijn er volgende week geen lessen door de paaspauze die het Overlegcomité woensdag invoerde, ook de kleuterscholen van het Katholiek Onderwijs en het publieke Go-onderwijs beginnen maandag een week vroeger aan de paasvakantie.

Dat plaatst ouders voor de uitdaging al zeker een week en mogelijk drie weken last-minute andere opvang te zoeken voor hun kinderen. Welke opties heeft u?

Werknemers

De scholen zijn volgende week dicht, maar ze voorzien wel in noodopvang voor kwetsbare kinderen of kinderen van wie de ouders niet kunnen telewerken. Tijdens de normale paasvakantie is er geen noodopvang.

Wie telewerkt en dat ziet zitten, kan dat thuiswerk combineren met het 'entertainen' van de kinderen. Als uw baas daarmee instemt, kunt u overeenkomen tijdelijk minder uren dan normaal te presteren en die daarna in te halen. Of om op andere uren te werken, bijvoorbeeld wanneer de kinderen slapen.

Wat met geannuleerde paaskampen? De paaspauze verandert op zich niets aan de regeling voor jeugdkampen tijdens de paasvakantie. Maar omdat eerder al beslist werd dat gewerkt moet worden met groepjes van 10 in plaats van 25 kinderen, heeft een aantal organisatoren de kampen op eigen initiatief geannuleerd. Wat in dat geval uw rechten zijn, leest u hier.

Wie nog recupuren heeft, kan die opnemen om de extra vakantieweek te overbruggen. Ook vakantiedagen opnemen is mogelijk. Het voordeel is dat uw loon gewoon wordt doorbetaald. Maar die vakantiedagen zijn dus niet meer beschikbaar voor de rest van het jaar.

U kunt ook tijdelijke werkloosheid aanvragen. De werkgever kan dat niet weigeren. Let wel: tijdelijke werkloosheid kan enkel voor de dagen dat uw kind niet naar school kan vanwege de coronamaatregelen. Het kan dus voor de extra schoolvrije week door de paaspauze, maar niet voor de twee weken 'gewone' paasvakantie.

Financieel heeft tijdelijke werkloosheid een impact. U ontvangt voor die dagen tijdelijke werkloosheid 70 procent van een geplafonneerd loon tot maximaal 2.754,76 euro per maand. Hoeveel u daar netto van overhoudt, hangt af van uw gezinssituatie. De netto-uitkering bedraagt maximaal 1.520 euro per maand. Behalve die uitkering krijgt de werknemer een supplement van 5,63 euro per dag.

Zelfstandigen