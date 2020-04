Ondernemer blijft intresten aflossen tijdens betalingsuitstel

Federaal minister van Financiƫn Alexander De Croo (Open VLD) heeft daarover afspraken gemaakt met de banksector. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Particulieren die de betaling van hun woonkrediet tijdelijk willen opschorten omdat ze bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn, moeten tijdens die pauze noch kapitaal, noch intresten betalen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u door de coronamaatregelen uw omzet of activiteiten heeft zien terugvallen en daardoor betalingsproblemen ondervindt, u een beroep moet doen op tijdelijke of volledige werkloosheid, of als de overheid de sluiting van uw zaak heeft verplicht.