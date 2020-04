Overheidsdienst krijgt aanvragen coronawerkloosheid niet verwerkt

Meer dan 1,3 miljoen werknemers zijn door de coronamaatregelen tijdelijk werkloos. Om de financiƫle impact op het gezinsbudget te beperken, heeft de regering hun uitkering opgetrokken tot 70 procent van hun loon, aangevuld met een supplement van 5,63 euro. Normaal is een werkloosheidsuitkering beperkt tot 65 procent van het loon. Om de grote hoeveelheid aanvragen sneller te kunnen verwerken, werd bovendien de procedure om de uitkering aan te vragen sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Wie lid is, kan de uitkering aanvragen bij zijn vakbond. Werknemers die dat niet (willen) zijn, kunnen terecht bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Dat is een overheidsdienst die deel uitmaakt van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Knelpuntdossiers

Terwijl een deel van de tijdelijk werklozen die opteerden voor een uitkering via de HVW begin april hun uitkering gestort kregen, hebben velen hun uitkering voor de maand maart nog steeds niet ontvangen. Tot grote frustratie van hen blijkt de HVW bovendien telefonisch noch via mail bereikbaar te zijn.

Ervaring

In 'normale' omstandigheden doen iets meer dan 120.000 uitkeringsgerechtigden een beroep op de HVW. 'De vakbonden hebben meer ervaring met het verwerken van grote volumes. Bovendien hebben heel wat tijdelijke werklozen die nu bij de HVW terechtkomen, en vaak ook hun werkgevers, nauwelijks ervaring met werkloosheidsdossiers, waardoor in hun aangiftes foutjes geslopen zijn of gegevens ontbraken. Dat rechtzetten vergt wat tijd', zegt Deckers.