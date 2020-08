Vlaams opleidingsverlof niet meteen een hit

In 2019 werd in het Vlaams Gewest het vroegere betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het systeem en kan Vlaanderen eigen accenten leggen. Het nieuwe opleidingssysteem is administratief soepeler dan het vroegere systeem, maar dat heeft voorlopig nog niet bijgedragen tot de populariteit van dit bijzondere verlofstelsel.

Op basis van een representatieve steekproef van werknemers in 32.000 bedrijven stelt het hr-dienstenbedrijf Acerta vast dat het afgelopen schooljaar (2019-2020) de belangstelling voor het VOV nog geen hoge toppen scheert. ‘Er valt geen effect waar te nemen van het vernieuwde systeem’, zegt Annelies Bries, juridisch adviseur van Acerta. ‘Maar de opleidingscijfers hebben nooit erg hoog gelegen. Het percentage van 1,7 procent moet worden vergeleken met bijvoorbeeld 2,2 procent in 2013 en 1,9 procent in 2016 voor het vroegere educatief verlof.’

2,8 procent Vrouwen tussen 20 en 30 jaar zijn het meest geïnteresseerd in bijscholing. Het voorbije schooljaar volgde 2,8 procent van hen een opleiding.

Acerta stelt vast dat jongere mensen meer geneigd zijn een opleiding te volgen dan oudere werknemers. Tussen 20 en 30 jaar bedraagt het percentage 2,4 procent, terwijl dat tussen 50 en 60 slechts 1,3 procent is. Vrouwen zijn geïnteresseerder dan mannen. In de categorie tussen 20 en 30 jaar volgde 2,8 procent van de vrouwen een opleiding, tegenover 2 procent van de mannen.

Coronacrisis

Een eventuele impact van de coronacrisis was er in 2019-2020 niet, omdat de pandemie pas in maart toesloeg. ‘Het schooljaar zat dan al in zijn laatste fase’, zegt Bries. ‘Wat de impact voor 2020-2021 zal zijn, valt af te wachten. Social distancing, online lessen en de onzekere economische realiteit kunnen de populariteit van het opleidingsverlof zowel positief als negatief beïnvloeden.’

De Vlaamse regering heeft beslist de organisatie van de opleidingen op de coronamaatregelen af te stemmen. In normale omstandigheden moeten werknemers fysiek aanwezig zijn in de les om voor dat lesuur recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof. Dat is niet langer het geval.