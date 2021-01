Vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen opnieuw verlengd

Omdat de fiscus de beroepsinkomsten van dit jaar pas twee jaar later vaststelt, betaalt u in 2021 voorlopige bijdragen op basis van de inkomsten uit 2018. Zodra de fiscus uw beroepsinkomsten meedeelt aan uw SVF worden die voorlopige bijdragen geregulariseerd tot uw definitieve bijdragen.

Het gaat om een jaarlijkse bijdrage die in vier keer betaald moet worden (per kwartaal). Op jaarbasis gaat het om 20,5 procent van het belastbaar inkomen.

Afbetalingsplan voor uitgestelde bijdragen uit 2020

Zelfstandigen die in 2020 al uitstel van betaling vroegen en kregen voor een jaar moeten die in 2021 betalen. Omdat de coronacrisis nog altijd zwaar weegt, is dat niet voor alle zelfstandigen vanzelfsprekend. Voor die uitgestelde bijdragen uit 2020 kunnen ze een afbetalingsplan aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Ze kunnen dan de betaling van die bijdragen spreiden over twaalf maanden vanaf de vervaldatum van het oorspronkelijk verleende betalingsuitstel. ‘Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige’, zegt Clarinval.