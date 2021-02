Werkgever kan personeel niet dwingen zich te laten vaccineren

Kan een werkgever werknemers verplichten zich te laten vaccineren?

Iedereen heeft de vrije keuze of hij zich wel of niet laat vaccineren. Een werkgever kan zijn werknemers niet verplichten, ook niet in de zorgsector. ‘In bepaalde sectoren bestaat wel de verplichting zich te laten inenten tegen bepaalde ziektes’, zegt Eline De Ryck, advocate bij Loyens & Loeff. ‘In de gezondheidssector is er bijvoorbeeld de verplichte inenting tegen hepatitis B en in de afvalverwerkingssector tegen tetanus. Wie weigert, kan een bepaalde functie niet uitoefenen. Maar een gelijkaardige verplichting is er niet voor het Covid-19-vaccin.’

Mag een werkgever een vaccinatiebewijs vragen en de vaccinatiegegevens van zijn werknemers registreren?

De regering weet nog niet of ze met een vaccinatieboekje voor Covid-19 gaat werken. ‘Als dat wel gebeurt, mag de werkgever het in ieder geval niet opvragen’, benadrukt De Ryck. ‘Volgens de privacyreglementering GDPR zijn gezondheidsdata gevoelige gegevens en mogen die alleen verwerkt worden als daar een wettelijke basis voor is. Die is er niet en komt er waarschijnlijk ook niet. Werkgevers die daartegen zondigen, betalen heel hoge boetes.’

Dreigt ontslag voor een werknemer die zich niet laat vaccineren?

Een werkgever kan met zijn werknemers een bonus afspreken als 80 procent van alle werknemers zich heeft laten vaccineren. Kris De Schutter Advocaat Loyens &Loeff

Een werknemer kan niet worden ontslagen als hij zich niet laat vaccineren. ‘Ontslag kan wel als de werknemer de andere welzijnsmaatregelen niet naleeft,’ zegt De Ryck. De Brusselse arbeidsrechtbank heeft recent nog beslist dat een ontslag om dwingende reden wegens het niet dragen van een mondmasker gerechtvaardigd is.’

Mag een werkgever een onderscheid maken tussen werknemers die wel en niet gevaccineerd zijn?

Een werkgever kan beslissen alleen werknemers die gevaccineerd zijn op de werkvloer toe te laten en de anderen tot telewerk verplichten. ‘Dat kan in principe niet’, zegt De Ryck. ‘Het zou een discriminatie op basis van gezondheid zijn. Daar hangt een stevige straf aan vast van zes maanden brutoloon.'

Een uitzondering zijn transportbedrijven of luchtvaartmaatschappijen die landen aandoen waar mensen verplicht gevaccineerd moeten zijn. ‘In dat geval kan een niet-gevaccineerde werknemer niet worden ingezet. Maar het gaat om uitzonderlijke gevallen’, zegt De Ryck.

Moet een werkgever zijn werknemers vrij geven voor de vaccinatie?

De werkgever is niet verplicht werknemers vrij te geven als ze naar het vaccinatiecentrum moeten. In principe dient dat te gebeuren in de vrije tijd. Maar de werkgever kan binnen de werkuren tijd creëren om zich te laten vaccineren om de bereidheid stimuleren.