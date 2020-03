Zelfstandigen krijgen sneller uitkering

Het bedrag van de financiële uitkering hangt af van het feit of u personen ten laste hebt. Het gaat om 1.291,69 euro (geen kinderlast) of 1.614,10 euro (wel kinderlast) per maand.

Zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken door de verplichtingen van de overheid - bijvoorbeeld restaurants en cafés die moeten sluiten, of de winkels die in het weekend dichten moeten - zullen vanaf de eerste sluitingsdag gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht. 'Voor hen maakt het dus niet uit of ze één, zeven of dertig dagen gesloten zijn geweest', klinkt het bij Open VLD.