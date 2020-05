Vlaanderen geeft belastingbetaler twee maanden extra uitstel

Omdat notariskantoren en burgers niet altijd alle (fiscale) formaliteiten tijdig kunnen vervullen wegens de coronamaatregelen, had Vlaanderen al twee maanden uitstel toegekend voor de erf- en registratiebelasting.

Op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) verlengt de Vlaamse Belastingdienst die termijnen nog eens twee maanden. Het is niet nodig dat de Vlamingen de termijnverlenging zelf aanvragen.

Vlamingen hoeven geen belastingverhoging te vrezen als ze hun erfenisaangifte niet op tijd indienen of een aankoopakte te laat registreren, zolang ze dat maar ten laatste op 30 september doen.

Diependaele: ‘Initieel hanteerde de Vlaamse Belastingdienst 3 mei als referentiedatum (als einde voor de lockdown, red). Dat kwam neer op een verlenging tot begin juli. Omdat die datum voor bepaalde sectoren, zoals de bouw, niet handig is, hebben we die referentiedatum opgeschoven naar 31 juli. Daar geven we nu nog eens twee maanden extra ademruimte bovenop, tot 30 september 2020.'