Alles wat u moet weten over het coronacertificaat voor reizen en evenementen

Het principe van het Covid Safe Ticket werd in mei al bekendgemaakt, maar het Overlegcomité - de vergadering van de federale en de regionale topministers - klopte maandag de modaliteiten over het Belgische coronacertificaat definitief af. Voor reizen kon de CovidSafeBE-app al een tijdje gebruikt worden.

Wat is het Covid Safe Ticket?

Het Covid Safe Ticket is een soort coronapaspoort dat het levenslicht zag om reizen binnen Europa mogelijk te maken én om coronaveilig evenementen te organiseren. Vanaf 13 augustus kan het (digitaal) certificaat ingeschakeld worden om buitenevenementen met meer dan 1.500 mensen in goede banen te leiden. Vanaf 1 september komen ook binnenevenementen in aanmerking, maar over het aantal bezoekers bestaat in dat geval nog geen duidelijkheid.

Organisatoren die het Covid Safe Ticket gebruiken, mogen de regels over mondmaskers, social distancing en een aantal andere coronabeperkingen achterwege laten. Het gebruik is echter niet verplicht. Evengoed kan een organisator ervoor kiezen om mondmaskers en anderhalve meter afstand verplicht te houden voor alle aanwezigen. De keuze is vrij.

Belangrijk is wel dat het Covid Safe Ticket alleen kan dienen voor professioneel georganiseerde evenementen, zoals festivals of sportwedstrijden. De Belgische Pro League ziet in het Covid Safe Ticket heil om competitiewedstrijden opnieuw in een vol stadion te laten doorgaan. Toch is een veralgemeend gebruik niet meteen de bedoeling. Premier Alexander De Croo (Open VLD) hoedt zich voor een evolutie naar een pasjesmaatschappij. Een beweging die Frankrijk en Duitsland wel inzetten (zie verder).

Wanneer krijg ik een Covid Safe Ticket?

Het Covid Safe Ticket is een digitale QR-code op een smartphoneapp of een fysiek document, dat u kan aanvragen als:

u volledig gevaccineerd bent. Dat betekent: twee weken na de laatste prik, of een maand na een Johnson & Johnson-prik.

u over immuniteit tegen het virus beschikt. Dat betekent dat u tijdens de afgelopen zes maanden besmet geweest bent met Covid-19.

u negatief getest hebt op het virus. Alleen een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is, wordt aanvaard. Sneltesten zijn uit den boze, wegens de lagere betrouwbaarheid.

Er moet een degelijke vorm van identiteitscontrole vasthangen aan het Covid Safe Ticket, we mogen het niet alleen aan de goodwill van de mensen overlaten. Marc Van Ranst Viroloog KU Leuven

Bij een controle krijgt de organisator alleen een groen of een rood scherm te zien. Het is onmogelijk om daaruit af te leiden of u getest of gevaccineerd bent of beschikt over immuniteit. Dat houdt wel een risico in, stelde viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) na afloop van het Overlegcomité. Hij wees op verhalen uit Nederland, waar jongeren screenshots van certificaten uitwisselden om zo toegang te krijgen. 'Er moet een degelijke vorm van identiteitscontrole vasthangen aan het Covid Safe Ticket, we mogen het niet alleen aan de goodwill van de mensen overlaten.'

Waar haal ik mijn Covid Safe Ticket?

De meest aangewezen manier is de CovidSafeBE-app, die u gratis kunt downloaden op Android-smartphones (vanaf besturingssysteem Android 5) of iPhone (vanaf type 5s, met minimaal besturingssysteem iOS 12.5). Met behulp van een digitale identiteitskaart (of de app Itsme) kunt u zich aanmelden, enkele vragen beantwoorden en vervolgens de beschikbare certificaten downloaden. Op die manier heeft u die altijd op zak, ook als er geen internetverbinding is.

Schermvullende weergave ©Photo News

Het Covid Safe Ticket bestaat ook in papieren vorm. U kunt dat document opvragen en downloaden via mijngezondheid.be, MyHealthViewer.be of Mijnburgerprofiel.be. Een andere optie is om (in Vlaanderen) te bellen naar het nummer 078/78.78.50, maar dan moet u wel wat geduld oefenen voor verzending via de post.

Wat is het verschil met het Europees coronacertificaat?

Het Covid Safe Ticket is exact hetzelfde als het EU Digital Covid Certificate, dat in de Europese Unie en vier andere landen uit de Schengenzone (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) geldig is. De Europese Commissie koos ervoor om de lidstaten verantwoordelijk te maken voor de afgifte. Als u bovenstaande stappen volgt om de CovidSafeBE-app te downloaden, hebt u meteen ook het certificaat om te reizen binnen Europa op zak.

Het Europese en het Belgische coronacertificaat hanteren andere regels over de geldigheidsduur van PCR-testen. Het Covid Safe Ticket is strenger.

Het Belgische en het Europese coronacertificaat hanteren wel andere regels wat testing betreft. Sommige Europese lidstaten aanvaarden een negatieve antigeentest of een negatieve sneltest. Voor het Belgische Covid Safe Ticket zijn die nutteloos. Bovendien is de geldigheid van een negatieve PCR-test verschillend: het Europese certificaat hanteert de grens van 72 uur, het Belgische certificaat is strenger en houdt het op 48 uur.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Als u met een PCR-test van ouder dan 48 uur toegang wil krijgen tot een evenement in Vlaanderen, zal de app een rood scherm geven. Moet u de app echter op een Europese luchthaven laten zien, zal het scherm groen kleuren, als de test niet ouder is dan 72 uur.

Kan ik veilig naar het buitenland met het certificaat?

Met de CovidSafeBE-app kunt u inderdaad eenvoudig binnen Europa reizen. Alle lidstaten kunnen de QR-code scannen en checken of het certificaat correct en geldig is. In de applicatie is een Nederlandse, Franse en Duitse versie van het certificaat te vinden. Opgelet: de Europese landen kunnen altijd bijkomende regels opleggen, zoals het invullen van formulieren (denk aan de PLF in ons land). Daarom is het aangewezen de specifieke regels in het oog te houden via de website van Buitenlandse Zaken of de reissite van de Europese Unie.

Moet ik het Covid Safe Ticket straks tonen op café of restaurant of voor een kappersbeurt?

Voorlopig is de kans klein dat ons land Duitsland en Frankrijk achternagaat, waar het coronapaspoort onontbeerlijk wordt voor veel facetten van het dagelijkse leven. In Duitsland kunt u niet zomaar op restaurant of naar de bioscoop. En in Frankrijk moet u de 'pass sanitaire' voorleggen in de horeca, in winkelcentra, in ziekenhuizen, op treinen, in vliegtuigen en aan verschillende bezienswaardigheden.