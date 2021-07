Strengere coronaregels in Frankrijk: wat met uw vakantie?

Wie naar de website van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken surft, merkt weinig van de strengere maatregelen die de Franse president Emmanuel Macron maandag aankondigde. ‘Wij wachten op de officiële aankondiging met alle details voor we ons reisadvies aanpassen. Maar ook Belgen moeten zich aan lokale maatregelen houden.’

En die ‘lokale maatregelen’ worden vanaf 21 juli geleidelijk aan weer strenger. Ook toeristen zullen daar de gevolgen van ondervinden.

Kan ik nog naar Frankrijk reizen?

Wie naar Frankrijk wil, moest al een coronacertificaat kunnen voorleggen. Dat blijft zo.

Frankrijk aanvaardt het vaccinatiecertificaat zodra de wachtperiode voor bescherming verstreken is. Voor de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna is dat twee weken na de tweede spuit. Bij Johnson & Johnson is de wachttijd vier weken.

Wie nog niet volledig gevaccineerd is, moet een negatief PCR-testresultaat voorleggen dat niet ouder is dan 72 uur. Een herstelcertificaat dat bewijst dat iemand voldoende antistoffen heeft opgebouwd na een infectie is ook geldig.

Schermvullende weergave Fransen volgen de aankondiging van president Macron op groot scherm in een café. ©EPA

Kan ik nog naar het museum of de dierentuin?

Dat kan op vertoon van uw coronacertificaat. Om naar grote evenementen te mogen (van meer dan duizend personen) moest u dat bewijs al kunnen voorleggen. Vanaf 21 juli is die verplichting er ook voor kleinere evenementen (meer dan 50 personen) zoals een museum, de dierentuin of een attractiepark.

Nog niet (volledig) gevaccineerd? Dan moet u een negatieve PCR-test tonen bij binnenkomst. Die test mag niet ouder zijn dan 48 uur.

Verandert er iets aan de regels in de horeca?

Ja, maar nog niet op 21 juli. Maar begin augustus zullen ook restaurants, cafés, en winkelcentra een vaccinatie- of herstelbewijs of een recente negatieve PCR-test vragen. Idem voor wie in Frankrijk nog een lange bus- of treinreis wil maken. Wie niet volledig gevaccineerd is, zal zich in de praktijk waarschijnlijk regelmatig moeten laten testen op reis.

Wat kost een PCR-test in Frankrijk?

Toeristen betalen 49 euro voor een PCR-test. De Franse overheid heeft online een overzicht gemaakt van alle testcentra in het land.

Ik reis met mijn kinderen. Gelden deze regels ook voor hen?