Coronacrisis doet nog meer dromen van huis met tuin

Sinds federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) twee maanden geleden de ondertussen legendarische woorden ‘Blijf in uw kot’ uitsprak, heeft ‘de Vlaming eens te meer beseft hoe waardevol een tuin of een terras is als je alleen nog naar buiten mag voor een wandeling of fietstocht’, zegt Johan Krijgsman, de CEO van ERA, het grootste makelaarsnetwerk van Vlaanderen dat vorige week bij 2.000 Vlamingen peilde hoe de coronacrisis hun woonvoorkeuren beïnvloed heeft.

Troeven

Drie op de tien Vlamingen die hun woning wilden verkopen voor de coronalockdown willen dat nu niet meer. 'Een kwart van hen wil de huidige woning niet meer verlaten, omdat die duidelijke troeven had tijdens de lockdown.' Het typische voorbeeld is een 60-plusser die zijn verouderde woning met grote tuin wou inruilen voor een kleiner, fris afgewerkt appartement, maar nu beseft dat zo'n tuin naast onderhoud ook veel plezier verschaft.

‘Aan de andere kant wil driekwart van de kooplustigen geen woning zonder tuin meer kopen, zelfs niet als die woning op alle andere vlakken goed scoort. Bij appartementen een gelijkaardige tendens: negen op de tien wil geen appartement zonder terras meer.'

Huizen winnen aan populariteit, ten nadele van appartementen. ‘Van de mensen die door de coronacrisis naar een volledig ander type woonst op zoek gaan, was meer dan de helft voor de lockdown op zoek naar een appartement.'

De vraag naar huurwoningen zal stijgen, omdat sommigen door de financiële onzekerheid (nog) niet kunnen kopen. Johan Krijgsman CEO ERA Belgium

Er zijn ook mensen die voor de coronacrisis tevreden waren met hun woning, maar nu op zoek gaan. ‘Het gaat om mensen die tot de vaststelling kwamen dat ze te weinig groen hebben. En om investeerders, die afknappen op de beursperikelen’, zegt Krijgsman. Een op de tien verhuurders verwacht alvast dat de huurprijzen zullen stijgen. 'Eén ding is zeker: de vraag naar huurwoningen zal stijgen, omdat sommigen door de financiële onzekerheid (nog) niet kunnen kopen', voorspelt Krijgsman.

Thuiswerken

De helft van de Vlamingen vindt dicht bij een park of natuur wonen belangrijker dan voor de crisis. Een goede verbinden met de autosnelweg zakt daarentegen op het prioriteitenlijstje. Een op de drie vindt dat nu (aanzienlijk) minder belangrijk. ‘Nu de Vlaming weken van thuiswerk heeft kunnen proeven, ziet hij de dagelijkse pendel en daarbij horende file duidelijk minder zitten’, aldus Krijgsman. Dichter bij huis gaan werken of een betere verbinding met het openbaar vervoer maken spelen niet meer of minder een rol dan voor de corona-uitbraak.

Prijsdalingen

Van de verkopers die hun verkoop on hold zetten, wil de helft het effect van de coronacrisis op de vastgoedprijzen afwachten. Johan Krijgsman CEO ERA Belgium