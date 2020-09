Coronalockdown veroorzaakt run op huizen met een tuin

Door de coronalockdown spreekt een huis met tuin kandidaat-kopers in sommige regio’s zo erg aan dat ze tot ver boven de vraagprijs een bod doen. Vooral in de rand rond steden als Antwerpen, Brussel en Gent zien vastgoedmakelaars gekke dingen. ‘Huizen worden voor meer dan 20 procent boven de vraagprijs verkocht’, zegt Wim Peleman van Dewaele Vastgoed, dat in de Antwerpse rand actief is.

‘In 20 jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat het zo hard gaat’, zegt Naranjo Decamps van Habicom. ‘Bijna elke woning wordt boven de vraagprijs verkocht, ook de kleinere.’

Door de lockdown heeft de vastgoedmarkt twee maanden stilgelegen. Maar sinds plaatsbezoeken vanaf midden mei weer zijn toegelaten, is een inhaalbeweging aan de gang en is de positie van de verkoper een pak sterker geworden.

‘Er is zeker druk om meer in de richting van de vraagprijs te bieden’, zegt Johan Krijgsman, topman van ERA Belgium. Het verschil tussen de vraag- en de uiteindelijke verkoopprijs verkleint. ‘Stelden we vorig jaar een vraagprijs van 100.000 euro in, dan werd de woning gemiddeld verkocht tegen 94.000 euro. Nu is dat 96.000 euro’, zegt Krijgsman.

‘80 à 90 procent van onze verkopen verloopt wel nog altijd normaal’, benadrukt de ERA-topman. ‘Maar in sommige regio’s trekken we grote ogen.’

Vooral huizen met een tuin zijn in trek. Volgens notaris Bart Van Opstal is er ook veel vraag naar appartementen met een groot terras. Die tendens is door de coronacrisis nog versterkt, blijkt ook uit een enquête van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS).

‘Buitenruimte is zeer belangrijk geworden, meer nog dan locatie’, zegt Amparo Roelants van het Antwerpse vastgoedkantoor Reds.

Door corona verloopt de verkoopprocedure anders. Bieden onder gesloten omslag is meer in trek. ‘Vroeger werden 20 kandidaat-kopers bij elkaar gezet. Wie de vraagprijs bood, had het pand. Door corona spreiden we de bezoeken. Als we zien dat meerdere kopers de vraagprijs willen bieden, vragen we hen een bod onder gesloten omslag te doen’, zegt Thomas Valkeniers van Pajota, dat vooral rond Brussel actief is.

De rush maakt dat de prijzen blijven stijgen. Globale cijfers zijn er nog niet - de notarissen maken pas volgende maand hun barometer bekend - maar uit gegevens van ERA Belgium blijkt dat woningen de voorbije maanden nog duurder geworden zijn.

Economen reageren verrast op de sterkte van de woningmarkt. BNP Paribas Fortis past zijn prognoses voor de markt aan. ‘We gaan nu uit van een prijsstijging van 2 procent dit jaar en 1 à 2 procent volgend jaar’, zegt econoom Koen De Leus.