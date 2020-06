Vastgoedmakelaars bundelen krachten met KBC

Wie vastgoed (ver)koopt of (ver)huurt via een vastgoedkantoor zal binnenkort via zijn makelaar ook digitaal een lening kunnen afsluiten of de huurwaarborg regelen. De vastgoedmakelaarsfederatie CIB Vlaanderen slaat daarvoor de handen in elkaar met de bank-verzekeraar KBC.