Vastgoedmakelaars klaar voor stormloop

Huisbezoeken kunnen vanaf maandag met de nodige veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van mondmaskers en handschoenen, met maximaal twee bezoekers per keer en alleen op afspraak. Er zullen dus geen rijen kooplustigen op de stoep staan aan te schuiven, maar wie nu een vastgoedkantoor belt om een woning te kunnen bezichtigen of te laten schatten, zal enkele weken zijn beurt moeten afwachten.

Wachtlijsten

Het wordt drummen voor kandidaat-kopers. De belangrijkste makelaarsnetwerken zitten voor de komende weken meer dan volgeboekt. ‘Volgende week staan al 2.500 huisbezoeken gepland. De maand mei wordt gemakkelijk dubbel zo druk als normaal’, voorspelt Krijgsman. ‘In een gewone week doen wij 200 plaatsbezoeken. Momenteel hebben we een wachtlijst van 600 kandidaat-kopers. Een deel van hen heeft een duidelijke koopintentie. We verwachten dus dat al die bezoeken ook tot effectieve transacties leiden’, zegt CEO Roel Druyts van Hillewaere.

Kat uit de boom

Ook Dewaele Vastgoed werkt met wachtlijsten om de vele aanvragen van de voorbije weken te kunnen behandelen. CEO Filip Dewaele: ‘Mei zal druk zijn door de weg te werken achterstand. Maar juni wordt de echte testmaand om te zien hoe de vastgoedmarkt reageert op de coronamaatregelen en de economische crisis. Het kan best zijn dat een kleine minderheid kandidaat-kopers even de kat uit de boom kijkt hoe de prijzen evolueren. En wie onzeker is over zijn job, kan een geplande aankoop mogelijk uitstellen en langer blijven huren. Maar dat is dan natuurlijk weer goed nieuws voor de verhuurmarkt.'