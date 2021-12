Politieke ingrepen temperen hoge energiefactuur een beetje

Een gezin met een gemiddeld gebruik zal volgend jaar 375 euro betalen inclusief btw voor zijn aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat is 87 euro of 19 procent minder dan de tarieven van dit jaar.

Voor aardgas bedraagt het nieuwe tarief voor een gezin dat met aardgas verwarmt 288 euro. Dat is 18 euro of 6 procent minder dan het huidige tarief. Voor de twee samen betekent het dus een daling van 105 euro per jaar, meldt de Vlaamse energieregulator VREG. Het gaat om een relatief forse daling, maar die zal voor de meeste verbruikers meer dan teniet worden gedaan door de forse stijging van de groothandelsprijzen van elektriciteit en aardgas de jongste maanden.