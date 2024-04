Kosten pensioensparen kunnen oplopen tot ruim 10 procent

Wie via de werkgever of individueel spaart voor zijn pensioen met een spaarverzekering, ziet de instapkosten in sommige gevallen oplopen tot meer dan 10 procent. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de toezichthouder FSMA, die de kosten voor het eerst in beeld brengt.