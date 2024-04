Dalende vraag naar vastgoed uit zich in lagere prijzen

In het eerste kwartaal van dit jaar werden in ons land 7,3 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2023. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. Rekening houdend met de inflatie daalden de prijzen licht, voor zowel huizen als appartementen.