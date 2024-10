Vastgoedmarkt spoelt zwak jaarbegin door: 6 procent meer woningen verkocht

De vastgoedmarkt is aan een inhaalbeweging bezig. Terwijl in het begin van het jaar nog sprake was van een afname in het aantal transacties, is de verkoop in het derde kwartaal duidelijk weer aangezwengeld. ‘De afkoeling is voorbij.’