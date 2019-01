Bruggepensioneerden kunnen vanaf nu met vervroegd pensioen

Door die overstap hoeven ze niet langer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

Naar aanleiding van de herstructurering bij Proximus laait de discussie over de wenselijkheid van het brugpensioen opnieuw op. De toegang tot ‘het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag’ (SWT) - de nieuwe naam moet onderstrepen dat het geen vorm van pensioen is, maar van werkloosheid - is de voorbije jaren al heel wat minder makkelijk gemaakt. Terwijl brugpensioen enkele jaren geleden nog vanaf 50 jaar kon, kan SWT sinds begin dit jaar ten vroegste vanaf 59 jaar bij een collectief ontslag. Door de hervormingen is het aantal SWT’ers lager dan ooit.

Naast de lagere instroom in het systeem versnelt dit jaar allicht ook de uitstroom. Sinds 1 januari kunnen SWT’ers voor een vervroegd pensioen kiezen, als ze voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Vervroegd pensioen nemen was voor een SWT’er tot eind 2018 niet mogelijk, waardoor die - tenzij hij een nieuwe job begon - ‘vastzat’ in het systeem tot zijn 65ste verjaardag, de dag dat hij met wettelijk pensioen kon vertrekken.

Zwaard van Damocles

‘We merken bij onze klanten dat best wel wat SWT’ers interesse tonen in de overstap’, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur op het kenniscentrum van hr-dienstverlener SD Worx. De voornaamste reden is volgens Vermeir dat SWT’ers verplicht zijn zich ‘aangepast beschikbaar’ te houden voor de arbeidsmarkt. Ze hoeven niet actief werk te zoeken, maar ze mogen een passende aangeboden job of opleiding niet weigeren.

Die activeringsmaatregel is voorlopig zo goed als dode letter. Maar onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt verwachten arbeidsmarktspecialisten dat hij de komende jaren veel meer benut wordt. ‘SWT’ers beschouwen die aangepaste beschikbaarheid als een zwaard van Damocles. Dat geldt zeker voor mensen in een knelpuntberoep, zoals verpleegkundigen’, zegt Dirk Wijns van Acerta.

Buitenland

Als SWT’er overstappen naar vervroegd pensioen biedt nog voordelen. Zo kunnen de betrokkenen daardoor voortaan zo veel als ze wensen in het buitenland verblijven en krijgen ze ook hun aanvullend pensioen sneller uitbetaald. Al hangt aan dat laatste voordeel wel een fiscaal prijskaartje. Goed rekenen is sowieso de boodschap, want vervroegd pensioen opnemen beïnvloedt ook de hoogte van het wettelijk pensioen.