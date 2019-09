Afwachten is boodschap voor wie reis boekte via Thomas Cook

Een claim indienen om uw geld terug te krijgen of een andere reis boeken? Wie de komende weken een reis gepland heeft met Thomas Cook vraagt het zich af. Zo lang er geen duidelijkheid is over de doorstart, is afwachten de enige optie.

'Het gemakkelijkste zou zijn als Thomas Cook België morgen failliet zou zijn. Dan kunnen we gewoon iets anders boeken. Wij willen gewoon op reis', zucht een vakantieganger die twee weken geleden een reis boekte om over 10 dagen naar Tenerife te vertrekken.

Iedereen die woensdag of donderdag op vakantie zou vertrekken met Thomas Cook, heeft de zekerheid dat zijn reis niet doorgaat. Ze kunnen een claim indienen bij het Garantiefonds Reizen om hun reissom terug te vorderen. De voorbije dagen kreeg het fonds al zowat 1.500 aanvragen binnen.

2 jaar tijd voor een claim

Voor klanten die in het weekend of later op reis zouden vertrekken, is de situatie minder eenduidig. Volgens de informatie van het Garantiefonds zijn er dit jaar nog 70.000 pakketreizen die dit jaar hadden moeten plaatsvinden. Thomas Cook heeft in België namelijk bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers voor Thomas Cook Retail België en hoopt op een doorstart voor die entiteit met 501 medewerkers die verantwoordelijk is voor de Neckermann- en Thomas Cook-kantoren. Hoe die er zal uitzien, is koffiedik kijken.

Nu al een claim indienen bij het Garantiefonds voor een reis waarvan u nog niet de bevestiging heeft dat ze geannuleerd zal worden, kan, maar is voorbarig. De prioriteit van het Garantiefonds is de 13.400 Belgen die vastzitten op een vakantiebestemming terug in België krijgen, niet het uitbetalen van de claims voor een vergoeding. ‘De mensen hebben tot twee jaar de tijd om hun claim in te dienen, daar is nu dus geen hoogdringendheid’, zegt Mark De Vriendt van het Garantiefonds.

Niet eenzijdig annuleren

Wie zeker op reis wil vertrekken, overweegt misschien een andere reis te boeken bij een andere touroperator. Maar wat als uw reis met Thomas Cook de komende dagen dan toch doorgaat? Dan zit u met 2 reizen.

‘Of uw annulatieverzekering tussenkomt om uw Thomas Cook reis te annuleren is maar de vraag, tenzij ‘faling touroperator’ een geldige reden zou zijn in uw verzekering’, geeft Bert Wyseur, docent rechtsmethodiek aan de Vives Hogeschool, aan.

'De reiscontracten afgesloten door Thomas Cook met de reizigers komen niet automatisch ten einde door het faillissement. Reizigers of reisbureaus kunnen die niet eenzijdig annuleren. Het komt aan de curator toe om te beslissen de reiscontracten verder uit te voeren of te verbreken. Zodra de reiscontracten verbroken zijn door de curator, kan het Garantiefonds optreden en desgevallend alternatieven toelaten', zegt het Garantiefonds op zijn site.

Neckermann-kantoren open

De vraag is natuurlijk hoe groot de kans is dat uw reis met Thomas Cook alsnog doorgaat. ‘Thomas Cook focust op de reisbureaus, niet op de touroperator. Die belandt bij de curator’, zei een woordvoerder in dat verband.

Ondertussen zijn de winkels van Thomas Cook België woensdag allemaal opengegaan. Nieuwe klanten voor pakketreizen van de touroperator worden sinds maandag niet meer aangenomen. ‘Maar mensen kunnen in een Neckermann-kantoor een nieuwe reis boeken, bijvoorbeeld via Expedia, een partner van Neckermann. Zo kunnen de mensen een gelijkaardige reis boeken’, zegt de woordvoerster van Thomas Cook. ‘We willen zo snel mogelijk weer omzet draaien.’