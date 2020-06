Belg niet voorbereid op financiële tegenslag

200.000 werknemers die op korte termijn hun baan kunnen verliezen en 8 procent van de ondernemingen die afstevenen op een faillissement. Door de coronacrisis voorspelt de Nationale Bank van België weinig goeds voor de Belgische economie.

Ruim 8 op de 10 Belgen vrezen een nieuwe financiële crisis, leert een onderzoek bij 2.000 Belgen door de verzekeraar NN. Opmerkelijk: de coronacrisis heeft de ongerustheid over de persoonlijke financiële situatie niet verergerd. ‘Het onderzoek gebeurde in twee golven. De ene helft werd net voor de lockdown bevraagd toen het onzekerheid troef was. Toen de andere helft een maand later bevraagd werd, was al duidelijk dat de overheid met haar steunmaatregelen alles uit de kast haalde’, verklaart Jan Van Autreve, de CEO van NN.

Domino

Meer dan de helft van de Belgen (55%) heeft niet genoeg spaargeld om zelfs maar 3 maanden te kunnen overbruggen. Jan Van Autreve CEO NN

De coronacrisis legt vooral bloot dat de Belg niet voorbereid is op een financiële tegenslag. ‘Meer dan de helft van de Belgen (55%) heeft niet genoeg spaargeld om zelfs maar drie maanden te kunnen overbruggen. Een groot deel van de Belgen (41%) kan niet sparen. Bijna 4 op de 10 Walen en een kwart van de Vlamingen hebben geen spaargeld. ‘Dan weet je dat er niet veel moet gebeuren om alles als een rij dominosteentjes te laten omvallen,’ waarschuwt Van Autreve.

De Belg is niet gerust over zijn financiële toekomst, besluit NN. Hij scoort gemiddeld 60 op 100 op de Financiële Gemoedsrust Barometer. Omdat een kwart minder dan 50 op 100 scoort, weet je dat er ruimte is voor verbetering’, vindt Colin Sanders van het onderzoeksbureau Indiville, dat de barometer ontwikkelde op vraag van NN.

Kopzorgen

41% Sparen of niet? 41 procent van de Belgen zegt niet te kunnen sparen.

Vooral tussen 35 en 49 jaar baart het gezinsbudget kopzorgen. Het is de levensfase waarin veel samenkomt: het woonkrediet, studerende kinderen, wie weet een scheiding en het pensioen moet worden voorbereid. Daarna gaat het beter. Hoe ouder we worden, hoe meer financiële gemoedsrust we ervaren. Mannen doen het beter dan vrouwen.