Vlamingen sparen liever dan Walen

Er is ook een genderkloof. 67 procent van de mannen zegt dat ze zich goed voelen als ze sparen, terwijl dat percentage bij vrouwen oploopt tot 74 procent. De spaarders zijn niet echt optimistisch over de evolutie van de rente op spaarrekeningen: maar 18 procent verwacht een stijging. 55 procent denkt aan een stagnatie. '22 procent van de beleggers denkt zelfs dat de spaarrente nog kan zakken', klinkt het bij ING.

Ondanks de lage rentevoeten op spaargeld is de Belg niet van plan in 2019 veel meer te beleggen: amper 12 procent geeft dat aan. 35 procent zegt minder te zullen beleggen.

Beurzenboost

Wat de beursvooruitzichten betreft, is 27 procent van de beleggers nog altijd pessimistisch, en hetzelfde percentage is van mening dat de aandelenkoersen de komende maanden verder zullen stijgen. In december was dat maar 18 procent.