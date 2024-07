Mijn Geld zoekt voor de Erfenisgids lezers die willen getuigen over hun successieplanning. Hoe hield u de kerk in het midden bij schenkingen aan uw kinderen? Veroorzaakte de inhoud van een testament al wrevel in de familie? Of maakt u deel uit van een nieuw samengesteld gezin en wil u uw plus(klein)kinderen ook iets nalaten?

Alle getuigenissen zijn welkom. We contacteren u op voorhand als we uw getuigenis willen publiceren in ons magazine.