Al 8.000 extra verkopen door afschaffing woonbonus

Door de rush op de woonbonus waren er deze maand in Vlaanderen al 43 procent meer vastgoedtransacties dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Van een ongewone stijging van de prijzen zijn er niet meteen aanwijzingen.

Op 28 oktober noteerden de notarissen sinds de bekendmaking van de afschaffing al 27.152 nieuwe dossiers in Vlaanderen. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat maar 19.003. Dat de rush zou leiden tot ongewoon sterke prijsstijgingen lijkt niet het geval.

Voor huizen bleef de stijging beperkt tot 3,2 procent in vergelijking met de prijs van de eerste negen maanden van dit jaar. Voor appartementen was er zelfs een prijsdaling met 0,80 procent.

Enkel wie zijn akte geregistreerd krijgt voor het einde van dit jaar, kan nog genieten van de woonbonus. Sinds de aankondiging van de afschaffing door de nieuwe Vlaamse regering eind september worden notarissen en vastgoedmakelaars geconfronteerd door een nooit geziene instroom van dossiers.

In principe is tot vier maanden nodig om het hele traject van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst tot het ondertekenen van de akte te doorlopen. De turbo wordt er nu opgezet.

Recordhoogtes

In het derde kwartaal stegen de prijzen van huizen en appartementen in België naar nieuwe recordhoogtes. Voor een huis in België werd gemiddeld 265.294 euro betaald, voor een appartement was dat 233.320 euro. Voor Vlaanderen was dat respectievelijk 291.251 euro en 235.812 euro.

De stijging was er zowel voor huizen en appartementen in alle regio's. De stijging was er in alle Vlaamse provincies.

Duurder

De prijzen van woningen zitten dit jaar duidelijk in de lift. In vergelijking met 2018 moest in de eerste negen maanden gemiddeld zo'n 8.000 euro meer worden neergeteld. Voor huizen staat dat voor een stijging van de prijzen met 3,2 procent, voor appartementen met 3,7 procent.

Vastgoed blijft vooralsnog zijn reputatie van waardevastheid bevestigen. De prijsstijgingen liggen hoger dan de inflatie.

In de periode 2014-2019 steeg de prijs van een woonhuis met gemiddeld 33.000 euro. Na correctie voor de inflatie in die periode (+8,3 procent), blijft een reële stijging met 6,2 procent over. Voor appartementen vertegenwoordigde de stijging met 28.000 euro een reële toename met 5,9 procent.

Recordvolumes

Ondanks de recordprijzen blijft het aantal vastgoedtransacties stijgen.

Het derde kwartaal is door de zomermaanden traditioneel het zwakste kwartaal van het jaar voor het aantal vastgoedtransacties. Daar was dit jaar weinig van te merken. Het derde kwartaal van 2019 was het beste derde kwartaal sinds de start van de notarisbarometer in 2007.

Na negen maanden is er sprake van 6,6 procent meer transacties in 2019 dan het jaar voordien. 2018 was nochtans zelf al een historisch recordjaar.

'Het effect van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen, pas aangekondigd op 30 september, heeft in de prestatie van het derde kwartaal dus niet meegespeeld. De markt werd in dat kwartaal niet gestuurd door fiscale motieven, maar door een sterke fundamentale vraag naar woningen in gunstige marktomstandigheden', benadrukt notaris Bart Van Opstal.

Gunstig klimaat

De ultralage rente maakt het zeer interessant om te lenen. Steeds meer mensen kopen ook vastgoed als investering omdat hun spaarboekje niets meer opbrengt.

Dat verklaart waarom er zo’n sterke volumes zijn in elk van de drie regio’s. De stijging van het aantal transacties was in Vlaanderen (+7,3 procent) wel groter dan in Brussel en Wallonië.

Enkel de verkoop van gronden deed het iets minder goed in het derde kwartaal. Mogelijk doet de onzekerheid over de betonstop -inmiddels omgedoopt tot bouwshift- de langetermijninvesteerder in grond twijfelen.

Eindejaarsrush

2019 wordt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het beste jaar ooit voor de woningvastgoedsector in België.

Wellicht zullen de volumes in het huidige vierde kwartaal als gevolg van de afschaffing van de woonbonus pieken, om dan begin volgend jaar terug te vallen. Of de rush op vastgoed de prijzen tijdelijk (extra) hoger zal sturen en daarna doen terugvallen, is minder voorspelbaar.