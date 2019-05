'Effect van dalende rente op woningprijzen verdwijnt'

De woningprijzen blijven verder stijgen in 2019. Maar de toename zwakt af tot 2,5 procent. Het effect van de dalende rente raakt uitgewerkt, stelt de studiedienst van ING.

De vastgoedprijzen zijn in 2018 met 3,6 procent gestegen, bleek deze week uit de cijfers van de federale overheidsdienst voor statistiek Statbel.

De rente was de motor van de prijsstijgingen in de voorbije jaren. Tussen februari 2014 en april 2016 daalde de rentevoet voor leningen met een vaste rente van meer dan tien jaar met 170 basispunten, wat gemiddeld voor een extra leencapaciteit zorgde, bij constante maandelijkse afbetalingen, van 15 procent. In die periode zijn de prijzen met 12 procent gestegen, aldus een nieuw rapport van ING.

Naast het effect van de rentedaling sinds 2014 waren er nog twee andere factoren die de groei in 2018 ondersteunden. De maandelijkse afbetalingen konden in 2018 nog lichtjes stijgen en de variabele rente is nog gedaald.

'Het groeipotentieel van de renteverlaging die in februari 2014 begon - iets meer dan 15 procent - zal binnenkort verdwijnen en dus zal de markt andere groeifactoren moeten vinden', stelt Steven Trypsteen, econoom bij de studiedienst van ING.

ING verwacht in 2019 geen rentestijging en ziet nog altijd ondersteuning van die twee factoren. Daarom wordt een stijging van de prijzen met 2,5 procent in 2019 realistisch genoemd. Die stijging ligt ook in de lijn van de consensus van vastgoedexperts van De Tijd in de Vastgoedgids van dit voorjaar.

Betaalbaarheidsindex

De Belgische vastgoedmarkt blijft voorlopig surfen op de golven van de renteverlaging die in 2014 begon, blijkt ook uit de cijfers van de notarissen over het eerste kwartaal.

De bank stelt dat de stelling dat vastgoed vandaag helemaal onbetaalbaar is geworden niet klopt. De betaalbaarheidsindex van ING is in 2018 nauwelijks verslechterd en stemt nog steeds overeen met de marktomstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van 2005 en veel beter zijn dan die van 2008.