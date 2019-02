Hoeveel kost een huis in uw gemeente?

In Vlaanderen betaalden kopers gemiddeld 277.304 euro voor een woonhuis (+3,8%). In Wallonië steeg de gemiddelde woningprijs met 3,7 procent tot 189.257 euro. In Brussel kwam de gemiddelde prijs voor het eerst uit boven 450.000 euro.

Appartementen

In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs met 1,6 procent tot 224.331 euro, in Brussel met 2,4 procent tot 240.250 euro en in Wallonië met 0,5 procent tot 174.410 euro. De prijsevolutie varieert wel van provincie tot provincie. In Antwerpen steeg de gemiddelde prijs voor een flat nog met 4,5 procent tot 211.254 euro. Ook in Vlaams-Brabant zaten de prijzen in de lift (+3,5% tot 231.731 euro). In West-Vlaanderen zakte de gemiddelde prijs met 1,9 procent tot 248.310 euro.