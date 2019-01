Ook dit jaar maximaal 12.500 euro registratiebelasting meeneembaar

Vlaanderen hervormde midden vorig jaar de registratiebelasting . De voornaamste ingreep was de verlaging van het algemene tarief van de registratiebelasting voor gezinswoningen van 10 naar 7 procent.

Maar de hervorming betekent ook goed nieuws voor wie eerder al een woning kocht. Al enige tijd wordt in dat geval de registratiebelasting op die eerdere aankoop in mindering gebracht van de belasting op de nieuwe aankoop. Dat meeneembare bedrag is geplafonneerd op 12.500 euro. Bij de hervorming van de registratiebelasting werd beslist dat plafond jaarlijks te indexeren.