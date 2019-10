Vastgoedmarkt stevent af op nieuw recordjaar

Het ziet ernaar uit dat 2019 een nieuw recordjaar wordt voor de vastgoedmarkt, zowel voor het aantal transacties als de prijzen.

De rush op de woonbonus geeft een extra duw in de rug. De notarissen noteerden in oktober bijna de helft meer verkopen dan in dezelfde maand vorig jaar.

De vastgoedmarkt blijft boomen. De notarisfederatie Fednot zag in het derde kwartaal, dat traditioneel wat zwakker is door de zomermaanden, nog nooit zoveel woningen van eigenaar veranderen. ‘Het derde trimester van 2019 was het drukste derde trimester sinds de start van onze barometer’, zegt Fednot. Over de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller op +6,6 procent.

Fiscaal

‘Daar zit de piek van oktober nog niet bij’, zegt notaris Bart Van Opstal. Deze maand zijn 43 procent meer woningen verkocht dan in oktober 2018. Er was in Vlaanderen een rush op vastgoed, omdat de Vlaamse regering de woonbonus - het fiscaal voordeel voor het huis waarin u woont- vanaf volgend jaar afschaft.

1 % Wie een goed dossier kan voorleggen, vindt voor een lening op 20 jaar met vaste rente tarieven onder de psychologische grens van 1 procent.

Die piek zal zich de komende twee maanden niet herhalen, omdat de deadline om nog van de woonbonus te genieten almaar dichterbij komt. De koopakte moet uiterlijk op 31 december ondertekend zijn, en er zit snel twee à drie maanden tussen het ondertekenen van een compromis en de authentieke akte.

‘Maar op basis van de cijfers over de eerste negen maanden en de piek in oktober achten we de kans heel groot dat we in 2019 meer vastgoedtransacties realiseren dan in het recordjaar 2018’, zegt Van Opstal.

Vervroegd

2020 kondigt zich als kalmer aan. ‘Het is niet zo dat er nu plots meer kopers van een gezinswoning zijn. Mensen hebben hun plannen om een huis of appartement te kopen gewoon vervroegd, om in aanmerking te komen voor de woonbonus. Die piek zal de komende twee à drie weken voorbij zijn.’

De vastgoedmarkt wordt wel ondersteund door de ultralage rente. Wie nu een woonkrediet afsluit én een goed dossier kan voorleggen, vindt voor een lening op 20 jaar met vaste rente tarieven onder de psychologische grens van 1 procent. Al is dat niet de norm. Het gemiddeld tarief voor een woonkrediet op 20 jaar vast bedraagt 1,65 procent.

Betalen

Ook de prijzen van huizen en appartementen stegen in het derde kwartaal naar nieuwe recordhoogtes. Voor een huis werd tussen juli en september gemiddeld 265.294 euro betaald in België, voor een appartement 233.320 euro. Voor Vlaanderen was dat respectievelijk 291.251 euro en 235.812 euro.