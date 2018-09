Vlaming schenkt vastgoed in stukjes

Vlamingen die een huis schenken aan de kinderen of kleinkinderen, doen dat “in stukjes”. Zo betalen ze veel minder schenkbelasting.

Sinds juli 2015 moet u in Vlaanderen minder schenkbelasting betalen als u een woning schenkt. Als u een huis schenkt aan uw kinderen of aan uw kleinkinderen, dan betaalt u 3 procent schenkbelasting op de eerste schijf tot 150.000 euro. Op de schijf van 150.001 tot 250.000 euro is dat 9 procent en zo lopen de tarieven verder op tot 27 procent vanaf 450.001 euro.

Die verlaging leidde vooral in 2016 tot een piek in de vastgoedschenkingen in Vlaanderen. Logisch, want heel veel Vlamingen zaten precies op de verlaging van de tarieven te wachten om een onroerend goed aan hun kinderen of kleinkinderen te schenken.

Uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de notarissen en bij de Vlaamse belastingdienst (Vlabel), blijkt dat er nu, drie jaar later, nog altijd meer vastgoed wordt geschonken dan voor de hervorming van de tarieven in juli 2015 (zie grafieken).

Schermvullende weergave ©Mediafin

Toch liep het aantal schenkingen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar terug. ‘Vastgoed schenken doe je niet aan de lopende band’, zegt David Van Herreweghe, de topman van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). ‘Een bepaalde generatie die wou schenken heeft daar volop gebruik van gemaakt. Die generatie schenkers moet zich ook vernieuwen.’

'Vastgoed schenken doe je niet aan de lopende band' David Van Herreweghe topman Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)

Salamitechniek

“Een groot deel van de verklaring ligt ook in het feit dat de Vlaming schenkt volgens de salamitechniek’, zegt notaris Bart Van Opstal namens Notaris.be. ‘Ouders of grootouders schenken de woning niet in één keer, maar in verschillende schijven die de 150.000 euro niet overschrijden. Als er dan minstens drie jaar tussen de opeenvolgende schenkingen verloopt, worden de geschonken bedragen niet opgeteld en vallen de schenkbelastingen veel lager uit’.

Voorbeeld : Veronderstel dat u een alleenstaande bent met één kind en dat u eigenaar bent van een woning met een waarde van 300.000 euro. Als u die woning in één keer zou schenken, dan betaalt u 18.000 euro schenkbelastingen, namelijk 3 procent of 4.500 op de schijf tot 150.000 euro en 9 procent of 13.500 euro op de schijf tussen 150.001 en 300.000 euro.

Als u echter de helft van de woning schenkt, dan betaalt u slechts 4.500 euro schenkbelastingen. Als u de andere helft dan schenkt als er drie jaar zijn verstreken, dan betaalt u nog eens 4.500 euro. In totaal betaalt u dan 9.000 euro, de helft van wat u aan belastingen zou betalen als u de woning in een keer of binnen een tijdspanne van drie jaar zou schenken.

‘We hebben de voorbije twee jaar gezien dat er veel vastgoedschenkingen zijn tot de grens van 150.000 euro’, zegt David Van Herreweghe, de topman van de Vlaamse Belastingdienst ( Vlabel). ‘We naderen nu stilaan het einde van de eerste driejarige termijn voor veel schenkingen in de laagste tariefschaal, dus het zou best kunnen dat er vanaf 2019 veel vervolgschenkingen zullen gebeuren.’

Dat ligt ook in de verwachting van de notarissen. ‘Mensen die in 2016 al een deel van hun huis hebben geschonken, zullen vanaf 2019 inderdaad een volgend stukje van de salami afsnijden’, aldus Van Opstal.

'Mensen die in 2016 al een deel van hun huis hebben geschonken, zullen vanaf 2019 een volgende deel schenken' Bart Van Opstal notaris

De salamitechniek leidt ertoe dat Vlamingen die eigenaar zijn van een woning van 600.000 euro, de schenking opdelen in vier schenkingen van 150.000 euro, maar dan gespreid over een periode van minstens 12 jaar.

Geen cash

In de praktijk krijgen de kinderen uiteraard geen contanten in handen. ‘De (groot-)-ouders schenken alleen de blote eigendom van een deel van hun woning en behouden zelf het vruchtgebruik. Voor de kinderen is de schenking niet tastbaar in cash. Maar als het vruchtgebruik dan uitdooft, bijvoorbeeld als de ouders zijn overleden, dan verwerft het kind de volle eigendom zonder dat het nog een vergoeding verschuldigd is.

De schenker moet er wel op kunnen vertrouwen dat de verstandhouding met de kinderen goed blijft. ‘Als schenker heb je een verminderd comfort. Je kan in de geschonken woning blijven wonen. Je kan ze ook verhuren. Maar je kan de woning niet meer verkopen zonder het fiat van de blote eigenaar, dus van de begunstigde kinderen. En als je de woning dan verkoopt, hebben je kinderen recht op en deel van de verkoopprijs’, waarschuwt de notaris.

Ereloon notaris