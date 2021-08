Regering-Di Rupo wil dat verzekeraars groter deel schade ophoesten

In ons land moet de verzekeringssector wettelijk niet meer dan 350 miljoen euro betalen bij natuurrampen. Alles wat daarbovenop komt, moet de overheid bijpassen. Die regeling moet vermijden dat de verzekeringssector bij natuurrampen of grote schadeclaims in ademnood komt. Ze werd begin jaren 2000 uitgewerkt door federaal minister van Economie Marc Verwilghen (Open VLD).

Geen buffer

'Constructief overleg'

Het hoeft niet te verbazen dat Di Rupo de oproep lanceert. Het is een publiek geheim dat de Waalse overheid niet al te goed in de slappe was zit. Het begrotingstekort wordt voor 2021 op zo'n 3 miljard euro geschat, of een vijfde van de inkomsten. Bovendien ligt de schuldgraad van het Waals Gewest rond 180 procent van de inkomsten. 'We verliezen de prioriteiten niet uit het oog. De begroting is een middel, geen doel op zich. Het belangrijkste is nu antwoorden te bieden aan de getroffenen', zei Di Rupo daar vorige week over in De Tijd.